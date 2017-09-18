В Казахстане вовлекать детей в религиозные организации станет опасно

АСТАНА, 18 сен — РИА Новости. Казахстану следует ужесточить ответственность за вовлечение детей в сомнительные религиозные организации, считает председатель комитета по международным делам, обороне и безопасности мажилиса (нижней палаты) парламента страны Маулен Ашимбаев.

"Сегодня вызывает много вопросов деятельность организаций, занимающихся религиозным образованием детей. В стране функционирует около 1 тысячи учебных заведений, которые ежегодно обучают религии порядка 30 тысяч наших детей. При этом они именуются центрами обучения, интернатами, летними лагерями, фондами, курсами", — сказал Ашимбаев в ходе правительственного часа, который посвящен ситуации в сфере религиозной деятельности.

По словам депутата, в большинстве случаев уполномоченные органы не владеют информацией о деятельности таких организаций.

"По данным генеральной прокуратуры, среди них есть достаточно сомнительные центры. Таким образом происходит вовлечение детей в религию. Опасность данной ситуации в том, что дети в этих заведениях могут попасть под влияние деструктивных религиозных течений. Следует, на наш взгляд, рассмотреть вопрос об ужесточении ответственности за вовлечение детей в деятельность сомнительных религиозных структур", — сказал Ашимбаев.

В настоящее время в отношении руководства религиозного объединения в случае вовлечения в его деятельность несовершеннолетних при возражении одного из родителей может быть применено административное наказание в виде штрафа.