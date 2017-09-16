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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

"В дорогу с Богом": как простому смертному найти, где помолиться на вокзале

08:0016.09.2017
(обновлено: 08:01 16.09.2017)
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© РИА Новости / Мария ШустроваЧасовня во имя Сергия Радонежского на Ярославском вокзалеЧасовня во имя Сергия Радонежского на Ярославском вокзале
© РИА Новости / Мария Шустрова
Мария Шустрова

Хотите успеть на поезд или самолет и помолиться о благополучном путешествии в часовне при вокзале или в аэропорту? Тогда выходите из дома с запасом: найти молельную комнату будет трудно, и в этом вам почти никто не сможет помочь.

"Здесь где-нибудь есть часовня или молельная комната?" — спрашиваю у полицейского при входе на Казанский вокзал.

"У нас вы их вряд ли найдете", — отвечает страж порядка.

Я все же решила лично убедиться в их отсутствии и обойти все помещения вокзала. Зал за залом, этаж за этажом — во всем здании Казанского вокзала нет ни одного указателя, направляющего к часовне или молитвенному помещению для мусульман.

Лишь спустя почти полчаса я набрела на вход в храм в честь Казанской иконы Божией Матери. Оказалось, что найти его довольно легко людям, входящим на вокзал с Комсомольской площади. А вот путешественникам, попадающим внутрь с одноименной станции метро, придется, как и мне, плутать по многочисленным залам Казанского. 

© РИА Новости / Мария ШустроваХрам в честь Казанской иконы Божией Матери при Казанском вокзале
© РИА Новости / Мария Шустрова
Храм в честь Казанской иконы Божией Матери при Казанском вокзале

"Всегда захожу в привокзальные часовни"

Храм в честь Казанской иконы соседствует с ресторанным двориком. Около половины небольшого помещения занимает церковная лавка, за ней на стенах висят несколько икон. В храм то и дело заходят люди, покупают в лавке свечки, ставят их у образов, несколько минут молча молятся, крестятся и уходят.

"Поначалу, когда храм открыли в 2005 году, посетителей было мало. А сейчас сюда часто путешественники заходят. В выходные меньше, по будням больше: многие заходят поставить свечку перед работой", — рассказывает женщина за прилавком.

Помимо свечек, все желающие могут приобрести икону, книгу или заказать требу, подать записку с просьбой помолиться о путешествующих. Время от времени храм посещает отец Алексий (иерей Алексей Буров. — Прим. ред.). Хотя батюшка служит на Автозаводской в Симоновом монастыре, в свободное время он проводит литургии в храме на Казанском вокзале. О предстоящем богослужении верующих предупреждают, вывешивая на двери объявление.

"Здесь я уже не в первый раз. Сейчас в командировку еду. Довольно часто куда-то путешествую. Перед дорогой всегда захожу в привокзальные часовни. Здесь я ставлю две свечки — за отца и мать. Одну за упокой, вторую за здравие. А за меня жена помолится", — делится со мной Николай — мужчина средних лет, на пять минут забежавший в храм перед поездом. 

Малый спрос — почему?

На сегодняшний день православные часовни есть на всех вокзалах столицы. Однако, в отличие от храма на огромном Казанском вокзале, церковные помещения на Ярославском, Киевском и Ленинградском не могут похвастать такой же востребованностью у верующих.

"Мы только четвертый год как открылись. На площади трех вокзалов у нас меньше всего посетителей, если судить по выручке. Все потому, что здесь в основном ночные поезда, а мы работаем только до восьми вечера. Есть, конечно, прихожане из сотрудников вокзала, но их не всегда начальство отпускает", — жалуется мне женщина, сидящая за прилавком в часовне во имя святителя Николая архиепископа Мир Ликийских чудотворца на Ленинградском вокзале.

Белорусский вокзал в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Молебны о мире пройдут в часовнях на столичных железнодорожных вокзалах
По ее мнению, здесь немного посетителей еще и потому, что часовню трудно найти, и одна из ответственных сотрудниц Церкви уже ведет переговоры с вокзалами, чтобы разместить указатели. Но пока тщетно. 

"Кроме того, из-за проверки часовню пришлось на два месяца закрыть — и мы только несколько дней назад снова открылись, люди могут еще об этом не знать. А вчера я позже часовню закрыла: один мужчина попросился к иконе приложиться перед дальней дорогой. Поезд-то ночной, раньше прийти он не смог", — разводит руками моя собеседница.

По четвергам, добавляет она, в часовню приходит батюшка и служит молебен. "Но народу мало, иногда только я да он. Обидно. А часовня у нас в честь Николая Чудотворца — покровителя путешественников, люди могут подать записки с просьбой помолиться о них святителю", — поясняет женщина.

По ее словам, в часовне собирается много народу только в феврале, когда проводится крестный ход по всем вокзалам Москвы. 

© РИА Новости / Мария ШустроваЧасовня во имя святителя Николая на Ленинградском вокзале внутри
© РИА Новости / Мария Шустрова
Часовня во имя святителя Николая на Ленинградском вокзале внутри

Надежды мусульман

Обойдя вокзалы столицы, выяснила, что в них нет ни одной молельной комнаты для мусульман. Хотя еще в марте 2016 года муфтий Москвы, имам Соборной мечети Ильдар Аляутдинов заявил о необходимости разместить при каждом вокзале и аэропорте Москвы молельные комнаты.

"У нас есть официальная переписка с госструктурами, вокзалами по данному вопросу. Они нам отказывают в выделении молельных комнат, хотя мы берем на себя обустройство, оснащение и назначение дежурного имама. Но нам отвечают, что мест нет. Пока в данном вопросе навстречу не идут. Предлагают только на коммерческой основе, чтобы мы арендовали территорию", — поясняет Аляутдинов.

В РЖД мне пока не смогли прокомментировать сложившуюся ситуацию. 

Аэропорты Москвы

Ситуация с аэропортами обстоит для мусульман куда лучше. В Домодедово есть мечеть "Сафар" (в переводе — "Путешествие"). Это помещение площадью около 45 квадратных метров, оснащенное местом для совершения омовения и перегородкой, за которой намаз могут совершать женщины. Для православных верующих в аэропорту есть часовня во имя архангела Михаила, а в ближайших планах Домодедово — открытие синагоги.

Строительство храма Андрея Рублева в Раменках
© РИА Новости / Шустрова Мария
Намаз под колокольней: как мусульмане строят храмы для православных
В Шереметьево пока позаботились только о христианах — две часовни и ни одной молельной комнаты для мусульман. Муфтий Аляутдинов уточняет, что в строящемся терминале аэропорта ее все же планируется открыть. Однако на исламских форумах можно найти сообщения, что молельня для мусульман здесь есть, но в нее непросто попасть.

"Если что, молельная комната есть и в Шереметьево. Обращайтесь к менеджерам турецких авиалиний, они дадут вам ключ от комнаты намаза", — информирует единоверцев пользователь Абу Иброхимейн.

А вот аэропорт Внуково как раз предоставил молельную комнату только для мусульман. Но найти ее крайне трудно: опять-таки из-за отсутствия ориентиров.

"Видите указатели, ведущие к туалету? Идите по ним, там заодно и мечеть есть", — надоумил меня один из сотрудников аэропорта.

Действительно, молельня для мусульман соседствует с туалетом. Внутри молельни тесно, одновременно в ней могут совершать намаз только три человека. Однако и здесь есть место для омовения.

"Я всегда совершаю намаз перед путешествием. Когда помолишься — лететь не страшно. Да вы не бойтесь, женщинам сюда тоже можно заходить", — подбадривает меня мужчина, вышедший из комнаты. 

© РИА Новости / Мария ШустроваМусульманин, совершающий намаз в мечети в аэропорту Внуково
© РИА Новости / Мария Шустрова
Мусульманин, совершающий намаз в мечети в аэропорту Внуково

Востребованность перед полетом

Молельные комнаты в аэропортах пользуются у верующих большим спросом, чем на вокзалах. На форумах некоторые путешественники, вылетавшие ночными рейсами, жалуются, что единственный минус часовен и комнат для намазов — некруглосуточная доступность.

Только комната во Внуково открыта для верующих всегда. Но и здесь есть свои минусы: почти никто не видел здесь дежурного имама. Пока я разговаривала с мусульманином, к мечети подошли три православные монахини. Они тщательно осмотрелись в поисках часовни. Не найдя, где помолиться, женщины пожали плечами и отправились проходить паспортный контроль. 

© РИА Новости / Мария ШустроваХрам в честь Киево-Печерской иконы Божией Матери на Киевском вокзале
© РИА Новости / Мария Шустрова
Храм в честь Киево-Печерской иконы Божией Матери на Киевском вокзале

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Религия и мировоззрение
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