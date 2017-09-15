Митрополит Иларион обсудил с министром обороны Ливана ситуацию с беженцами

МОСКВА, 15 сен – РИА Новости. Глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион обсудил на встрече с министром обороны Ливана Якубом Саррафом гуманитарную ситуацию в стране и, как ожидается, проведет переговоры с президентом Ливана Мишелем Ауном, сообщила в пятницу служба коммуникации ОВЦС.

Рабочая поездка представителя Русской православной церкви в Ливан началась в четверг.

"Состоялась беседа митрополита Илариона с министром обороны Ливана Якубом Саррафом, в ходе которой, помимо прочих тем, обсуждалась гуманитарная ситуация в стране, вызванная массовым наплывом беженцев из соседней Сирии", — говорится в сообщении.

По данным ОВЦС, в программе поездки митрополита Илариона – также встречи с президентом Ливана Мишелем Ауном, премьер-министром страны Саадом Харири, патриархом Антиохийским и всего Востока Иоанном X, Маронитским патриархом Бешарой Бутросом ар-Раи и митрополитом Бейрутским Илией.

Кроме того, глава ОВЦС примет участие в торжествах по случаю 40-летия пребывания митрополита Нифона в должности представителя Антиохийского патриарха при патриархе Московском и всея Руси.