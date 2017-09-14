МИД: РФ не использует христиан на Ближнем Востоке для дестабилизации

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. У России никогда не было политической цели использовать христианские меньшинства на Ближнем Востоке для дестабилизации обстановки, заявил посол по особым поручениями МИД РФ Константин Шувалов.

"Мы в своей политике никогда не стремились к тому, чтобы превратить христианские меньшинства в своих марионеток в этих странах и с их помощью расшатывать стабильность и гомогенность существующих там общества и структур. Политических целей такого рода у нас не было и нет", — сказал он на презентации книги "Христиане Ближнего Востока. Вчера, Сегодня, Завтра?" в РСМД.

Книга, подготовленная российским ученым-востоковедом, специалистом по истории христианства на Ближнем Востоке, экспертом РСМД Алексеем Сарабьевым, посвящена судьбе христиан Ближнего Востока с начала 20 века по настоящее время. На основе обширных архивных материалов, публикаций и статистических данных автор рассматривает этапы развития ближневосточных христианских общин, проблемы, встававшие перед ними в разные исторические периоды. Сарабьев в своей работе также анализирует традиционные для арабского общества механизмы обеспечения гармоничного сосуществования.

Шувалов высоко оценил труд Сарабьева, а также сообщил, что "книга родилась как выполнение пожелания" министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.