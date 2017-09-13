Эксперты нашли сходство у черепов Александра III и, вероятно, Николая II

МОСКВА, 13 сен – РИА Новости. Российские исследователи в ходе проведения экспертиз "екатеринбургских останков" установили схожие особенности на черепе, предположительно, императора Николая II и черепе Александра III, сообщил член патриаршей комиссии по изучению "екатеринбургских останков", кандидат биологических наук и эксперт-антрополог Денис Пежемский.

Ранее в Русской православной церкви сообщили о том, что получили разрешение от СК РФ на обнародование результатов завершенных экспертиз по делу о "екатеринбургских останках". Публикация материалов в настоящее время ведется на портале Сретенского монастыря "Православие.ру".

"Мы применили и несколько новых методик. В частности, провели фиксацию анатомических аномалий черепа, которые передаются по наследству и никак не влияют на здоровье", — сказал Пежемский в интервью, опубликованном в среду на портале Сретенского монастыря.

Он пояснил, что некоторые люди могут обладать "дополнительным отверстием в костях или каким-нибудь редким шовчиком", и "эти небольшие отклонения от "привычного" строения скелета обычно хорошо фиксируются и позволяют наметить родственные связи между людьми".

"Ничего яркого мы пока не нашли – за одним исключением. На черепе №4 (предположительно, принадлежит Николаю II – ред.) обнаружилась вставочная косточка Os triquetrum, которая изредка образуется в месте схождения затылочной и теменных костей. Такая же косточка описана нами на черепе государя Александра III", — рассказал Пежемский.

Также он подтвердил, что на голове, предположительно, Николая II были найдены следы удара саблей (на жизнь цесаревича Николая в 1891 году в Японии покушался полицейский).

"На этом черепе действительно есть след от одного или двух последовательных ударов острым рубящим оружием. Это костная мозоль, хорошо зажившая старая травма", — сказал эксперт.

В то же время он призвал дождаться результатов генетических экспертиз, поскольку у генетиков, по его словам, "доказательная база значительно мощнее". Как сообщил Пежемский, комплексная молекулярно-генетическая экспертиза в настоящее время "почти завершена".

Последний российский император Николай II и его семья были расстреляны летом 1918 года в Екатеринбурге. В 2000 году Русская церковь причислила Николая II и членов его семьи к лику святых, после вскрытия захоронения под Екатеринбургом останки членов императорской семьи были захоронены в усыпальнице Петропавловского собора Санкт-Петербурга. Осенью 2015 года следователи возобновили расследование дела о гибели членов дома Романовых. В настоящее время также проводятся экспертизы, связанные с установлением подлинности найденных предполагаемых останков царевича Алексея и княжны Марии.