В Москве в здание Федерации еврейских общин кинули "коктейль Молотова"

МОСКВА, 12 сен – РИА Новости. Неизвестные в ночь на вторник бросили бутылку с зажигательной смесью в здание Федерации еврейских общин в Москве, сообщил РИА Новости руководитель Департамента общественных связей ФЕОР Борух Горин.

Здание ФЕОР с синагогой находится на улице Образцова.

"Действительно, был такой инцидент ночью. Утром обнаружили два пятна (горючей жидкости) на здании, а рядом лежала бутылка. Охрана вызвала полицию. Они пришли к выводу, что кто-то бросил эту бутылку", — сказал Горин.

Комментарием правоохранительных органов РИА Новости не располагает.