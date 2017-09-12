Митрополит: РПЦ должна пытаться выстраивать отношения с любой властью

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Выражение "всякая власть от Бога" нельзя трактовать упрощенно, но Церковь все равно должна пытаться выстраивать отношения с любой государственной властью, заявил глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

"Если власть поощряет зло, вступает в открытый конфликт с Богом, то мы не можем сказать, что эта власть послана Богом. Но мы можем сказать, что она попущена и что при этой власти все равно Церковь должна существовать, она все равно должна пытаться выстраивать какие-то отношения с этой властью", — сказал митрополит Иларион на презентации пятой книги из своей шеститомной серии "Иисус Христос. Жизнь и учение" в Доме книги "Медведково".

Отвечая на вопрос одного из читателей о том, был ли советский период в отечественной истории "промыслительным", Иларион напомнил, что апостол Павел, живший в языческой Римской империи и пострадавший в результате гонений на христиан, в своих посланиях говорил, что "всякая власть от Бога".

"И апостол Павел, и последующее поколение христиан воспринимали существующую власть в Римской империи как власть, которая от Бога. Как понимать эту позицию? Мы знаем из церковного учения, что все то, что происходит в мире, подразделяется условно на две категории: то, что соответствует воли Божией, и то, что не соответствует воли Божией, но Бог по каким-то причинам это попускает", — сказал митрополит Иларион.

Когда некоторые люди говорят, что "на все воля Божия", то это, отметил иерарх, не совсем правильно. "Воля Божия совсем не на все – воля Божия на добро… И апостолы в своих посланиях говорят о том, зачем существует власть на земле: она существует для того, чтобы поощрять добро и чтобы наказывать зло", — добавил Иларион.

По его словам, хотя в течение практически всего 70-летнего периода существования в советском государстве Церковь была гонима, она "никогда не выступала с открытой проповедью, направленной против этой власти, с призывами к неповиновению, кроме самых первых месяцев существования советской власти, когда разгул беззакония был особенно очевиден и еще не было понятно, что эта власть пришла надолго".