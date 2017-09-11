Суд в Татарстане оштрафовал главу местной ячейки неоязыческого объединения

КАЗАНЬ, 11 сен — РИА Новости, Ирина Дурницына. Суд Набережных Челнов оштрафовал местную жительницу, возглавляющую ячейку религиозного неоязыческого объединения "Родосвет" за противоправную миссионерскую деятельность и вербовку адептов среди молодежи, сообщает управление ФСБ по Татарстану.

"Решением Набережночелнинского городского суда на основании материалов, переданных УФСБ России по Республике Татарстан за… осуществление миссионерской деятельности с нарушением требований законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях признана виновной жительница Набережных Челнов Кузнецова Н.Д., 1959 года рождения", — говорится в сообщении.

По данным управления, женщина является руководителем набережночелнинской ячейки религиозного неоязыческого объединения "Родосвет", она осуществляла миссионерскую деятельность и вербовку адептов среди молодежи республики.

"Сборы адептов "Родосвет" проходили на регулярной основе, на капище (языческий храм), организованном в лесопарковой зоне Набережных Челнов, а также в арендуемых помещениях", — отмечает ведомство.

Кузнецовой назначено наказание в виде административного штрафа.

В августе решением Набережночелнинского городского суда она уже была признана виновной по статье "пропаганда и публичная демонстрация нацисткой атрибутики или символики либо атрибутики или символики, сходных с нацисткой атрибутикой или символикой до степени смешения", ей назначено наказание в виде административного ареста на 15 суток.

УФСБ по Татарстану информирует, что общее количество последователей объединения "Родосвет" в России составляет около 1,5 тысячи человек, имеется сеть ячеек на территории Чехии, Словакии, Германии Канады, России, руководство организации располагается в городе Каменец-Подольский (Украина).