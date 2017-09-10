США
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
Сменить фон
Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

"Церковь как костыль": чем живут православные анонимные алкоголики

08:0010.09.2017
(обновлено: 08:06 10.09.2017)
03820
© РИА Новости / Элеонора ЧернаяЗа трезвостью братьев и сестер пристально следят.За трезвостью братьев и сестер пристально следят.
© РИА Новости / Элеонора Черная
Мария Шустрова

Время 14:25, начало встречи через пять минут. Сверяюсь с картой. Через дорогу — Данилов монастырь, за мной — дверь под навесом. На двери табличка с перечнем находящихся за ней организаций. Но нужной мне "Метанойи" в списке нет. Неподалеку поодиночке стоят три женщины, рядом не спеша прогуливается мужчина. Все посматривают на заветную дверь, но почему-то не заходят. Подходит еще пара, в руках у них знакомая карта. Значит, все правильно.

За следующие пять минут у входа собирается более двух десятков человек. Наконец из монастыря выходит игумен Иона — руководитель программы реабилитации алко- и наркозависимых — проводит всех в просторный зал и  усаживат в один большой круг. Он  сразу предупреждает, что на встрече присутствует журналист, но беспокоиться не стоит: имена в статье будут изменены.

Анонимные алкоголики — кто они?

Молодежная акция Студенчество против наркотиков. Архивное фото.
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников
Перейти в фотобанк
Здесь курят, но не занимаются сексом: как РПЦ лечит наркоманов
Из 26 собравшихся мужчин всего шестеро, включая отца Иону. Он первым делом попросит новичков — мужчину и женщину — сесть раздельно. Потом кратко представляется. Следом за ним берет слово психолог Наталья, потом — волонтеры, люди, довольно давно бросившие пить и теперь помогающие организовывать встречи "Метанойи". Все по очереди рассказывают свою историю. Регламент — две-три минуты: за ним по секундомеру следит молодая девушка — если лимит исчерпан, звонит в колокольчик. Я думала, еще один психолог, но оказалось, что это волонтер Катя, ставшая на путь выздоровления наркоманка, местный Хронос.

По мере того как собравшиеся представляются, с удивлением выясняю, что большинство из них вовсе не алкоголики, а созависимые — люди без пагубных привычек, но страдающие от алкоголизма или наркомании ближайших родственников.

"Пила на каждодневной основе"

"Человек говорит себе: "Ну грешен, выпил, с кем не бывает". Но реальность другая. Эта болезнь всегда стремится сделать так, чтобы человек смотрел не внутрь своего сердца, а на окружающих. Здесь вы услышите о чужом опыте. Его вам не навязывают, но это самый приемлемый инструмент для последующей работы над собой", — начинает разговор отец Иона. Потом он читает вслух евангельские притчи, высказывания святых, а дальше все желающие по очереди рассказывают о своем о выздоровлении.

Главный нарколог Минздравсоцразвития РФ Евгений Брюн. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Главный нарколог РФ рассказал, сколько власти тратят на лечение зависимых
Здесь многие уже по несколько лет не пьют, но по-прежнему говорят о себе как об алкоголиках. "Зависимость — это навсегда. Алкоголик никогда не сможет сказать, что исцелился и теперь лишь время от времени выпивает с друзьями по 50 граммов. Он хоть 20 лет может не пить, но, едва попробовав, запьет пуще прежнего. Может и до смерти упиться, ведь "голод" от воздержания только накопился", — объясняет мне созависимая Нина.

Вера называет себя "выздоравливающей алкоголичкой". Вспоминает, как поначалу сопротивлялась: "Я старательно работала над собой — пила на каждодневной основе. Ходила, смотрела на объявления, видела, что собираются какие-то группы анонимных алкоголиков. Думала: вот дураки, еще какие-то собрания собирают. Пили бы себе и пили".

"Я ходила в храмы, монастыри, но не знала, как справиться со своим заболеванием. Убивала себя и все, что меня окружало. Никогда раньше не думала, что можно увидеть божественный свет на группе спившихся алкашей. А теперь я здесь, мировоззрение изменилось: живу с Богом, Он дает мне силы не пить. У меня есть выбор — прожить жизнь с Ним или умереть под забором", — говорит женщина.

А алкоголику Валентину поначалу "страшно не понравилось" на встречах "Метанойи". "Я 13 лет уже был в Церкви — молился, пил, снова молился. А тут не молятся, все что-то болтают, рассказывают. Я бы сразу ушел, но меня сюда священник направил, решил ради батюшки остаться", — делится он.

"К тому моменту как попал сюда, пил чуть более сорока лет и курил чуть более 47. Такой вот огурчик я сюда пришел. Походил несколько раз, послушал и окончательно убедился, что это секта. Даже употреблять перестал. Лишь постепенно ко мне пришло осмысление. Теперь храню трезвость. Бог мне дал два костыля — Церковь и эту программу", — рассказывает Валентин.

На грани фанатизма

Название центра православных анонимных алкоголиков "Метанойя" — "сожаление", "раскаяние", "перемена ума" — говорит само за себя: здесь люди начинают иначе воспринимать свою жизнь, сожалеют о прошлых ошибках и каются.

Старейшины за столом в Грозном. Архивное фото
© РИА Новости / Саид Царнаев
Перейти в фотобанк
Религия и профилактика: почему Кавказ самый непьющий из пьющих регионов РФ
Все благодарят программу, рассказывают, как она перевернула их жизнь, привела к Богу, спасла. Слушаю их истории и удивляюсь: выходит, теперь у них вся жизнь занята, встречами "Метанойи", церковными службами и молитвами. При этом все восторженны, возбуждены и очень похожи на религиозных фанатиков.

Под конец всех приглашают в библиотеку Данилова монастыря на чаепитие. Кто не успел выговориться, может сделать это там, за чаем никто не следит за временем. Дойдя до библиотеки, делюсь своими ощущениями с двумя женщинами.

"Да, своего рода здесь люди одну зависимость на другую меняют. Действительно порой дело доходит до фанатизма. А некоторые просто дают зарок не пить, у всех по-разному. Если человек — настоящий алкоголик, то это духовное заболевание. Потому вера и помогает", — говорит одна из них.

"Церковь — не панацея"

Обед в церковной столовой
© Фото : фото предоставлено пресс-службой Новосибирской митрополии РПЦ
"Мы не бомжи, мы - местные жители". Небеса обетованные на берегах Оби
Тем не менее не все приходящие на встречи "Метанойи" остаются здесь надолго. Вот и сегодня один из новичков не выдержал до конца и ушел. "Церковь ведь не панацея — кому-то подходит, кому-то нет", — пожимает плечами одна из участниц.

"Я раньше ходила в церковь, но близко с верующими соприкасаться не хотела, не делилась ни с кем своими проблемами. А потом мне посоветовали сходить на "Метанойю". Когда я пришла, то стала ко всему иначе относиться. Каждый раз выхожу отсюда с умиротворением, вдохновением. Поначалу у меня была эйфория. Со временем это немного замылилось, но все равно есть эффект", — признается созависимая Нина.

"Метанойя" — не единственное общество православных анонимных алкоголиков. На сегодняшний день в России действует более 500 церковных организаций, которые помогают алкозависимым и их родственникам, в том числе более 60 реабилитационных центров и более 300 обществ, братств и групп трезвости.

Комментировать
Религия и мировоззрение
Комментировать
 



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена