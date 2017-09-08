Лидер мусульман: люди, навестившие могилы в Карабахе, два года под арестом

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Двое азербайджанцев, посещавших могилу своих родителей в Карабахе, уже два года находятся под арестом, заявил лидер мусульман Азербайджана, глава Управления мусульман Кавказа Аллахшукюр Паша-заде.

"Люди (азербайджанцы — ред.) не могут посетить священные для них места, где захоронены их родители (в Карабахе)… Они не могут просто пойти на кладбище и посетить могилы своих предков. Есть факты, что оскорбляются святыни, пускаются туда какие-то животные. Уже прошло два года, как двое людей, которые не участвовали ранее в военных действиях, посетили могилу своих родителей, и до сих пор они находятся под арестом", — заявил Паша-заде во время встречи с верховным католикосом всех армян Гарегином II и патриархом Московским и всея Руси Кириллом.

Он отметил, что говорит о таких случаях "не для того, чтобы усложнить нашу встречу". "Наоборот — чтобы мы сделали первый шаг в том деле, чтобы прекратить кровопролитие", — подчеркнул Паша-заде.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область (НКАО) заявила о выходе из Азербайджанской ССР. В сентябре 1991 года в центре НКАО Степанакерте было объявлено о создании Нагорно-Карабахской республики (НКР). Власти Азербайджана в ходе последующего военного конфликта потеряли контроль над Нагорным Карабахом.

С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.