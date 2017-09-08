Опрос: избиратели Трампа – "религиозные исламофобы"

Женщина держит телефон с фотографией Дональда Трампа во время предвыборной кампании в США

Женщина держит телефон с фотографией Дональда Трампа во время предвыборной кампании в США

МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Американцы, проголосовавшие за президента Трампа, зачастую очень религиозны, боятся мусульман и придерживаются патриархальных взглядов, показал опрос Baylor Religion Survey, сообщает Religion News Service.

Почти три четверти избирателей Трампа заявили, что ислам является угрозой. А среди тех, кто голосовал за Хилари Клинтон, мусульман опасаются лишь 18%. Еще больше, 81% избирателей Трампа, согласны с тезисом, что беженцы с Ближнего востока представляют собой "террористическую угрозу".

За Трампа голосовали американцы, считающие себя "очень религиозными" и "очень духовными". Кроме того, сторонникам новоизбранного президента присущ традиционный взгляд на гендер.

Авторы исследования описывают "трампизм" как "новую форму национализма, которая объединяет прохристианскую риторику с антиисламскими, антифеминистскими, антиглобалистскими и антиправительственными установками".