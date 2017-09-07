Верховный лидер Ирана амнистировал 1166 заключенных по случаю праздников

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи объявил о помиловании и смягчении наказаний 1166 заключенным по случаю религиозных праздников, сообщает официальный сайт верховного лидера.

По его данным, глава судебной власти Ирана Садек Амоли Лариджани направил Хаменеи предложение о помиловании или смягчении наказаний заключенным, на которое верховный лидер страны дал свое согласие по случаю праздника Ид аль-Адха и отмечаемого мусульманами-шиитами праздника Гадир Хум.

Праздник жертвоприношения Ид аль-Адха (по-арабски) или Курбан-байрам (по-тюркски) – один из главных праздников мусульман. Ид аль-Адха знаменует собой окончание хаджа, ежегодного паломничества мусульман всего мира в Мекку (Саудовская Аравия). Он отмечается в десятый день месяца зуль-хиджжа исламского лунного календаря и продолжается три дня. В 2017 году Курбан-байрам начался 1 сентября.

Праздник Гадир Хум отмечается мусульманами-шиитами 18 числа месяца зуль-хиджжа в связи с назначением пророком Мухаммадом своим преемником почитаемого шиитами имама Али. В этом году праздник выпал на 9 сентября.