В России объявлен конкурс на лучшие произведения о новомучениках XX века

МОСКВА, 7 сен – РИА Новости. Презентация нового литературного конкурса произведений, посвященных подвигу новомучеников и исповедников Российских, прошла в четверг в пресс-центре МИА "Россия сегодня" при участии представителей Русской православной церкви в рамках агентского проекта "Религия и мировоззрение".

"Мы живем в год столетия событий 1917 года — двух революций, которые кардинально изменили облик России. За этот период, за сто лет, были и яркие события, победы, были и трагические страницы нашей истории. И вот мы решили объявить конкурс на лучшее художественное произведение о новомучениках, исповедниках Российских", — сообщил на брифинге глава Издательского совета РПЦ митрополит Калужский и Боровский Климент.

По его словам, хотя в настоящее время есть много научных, исследовательских работ, посвященных подвигу новомучеников, написаны и многочисленные "жития святых", однако подобные формы не рассчитаны на массового читателя, и этот пробел, как надеются организаторы, в какой-то мере и должен восполнить литературный конкурс.

"Художественная литература непосредственно вводит читателя в ту ситуацию, в ту обстановку, в то время, в которые жил человек, лучше помогает понять, в каких условиях ему приходилось действовать", — пояснил митрополит Климент.

Организаторы уточнили, что на конкурс принимаются только художественные произведения: исторические романы, повести, рассказы и другие жанры, передающие "подвиг тех людей, которые сохранили для нас веру". Непременное условие: это должна быть рукопись, то есть, не публиковавшееся ранее произведение. Работы жюри, состоящее из представителей Церкви и писательского сообщества, будет принимать с 1 января до 1 сентября будущего года.

Три лучших художественных произведения будут напечатаны тиражом не менее 5 тысяч экземпляров. Также победители конкурса получат денежную премию в размере 300 тысяч рублей.

"В столетие тех событий, которые мы в этом году вспоминаем, крайне важно помнить о тех людях и видеть перед собой их жизненные примеры — людей, которые не предали своих убеждений, не пошли на сделку со своей совестью", — сказал генеральный директор издательства "Никея" Николай Бреев.

При этом он признал, что художественных произведений, осмысляющих трагический период гонений XX века в истории Русской церкви, к настоящему времени написано "немного, а если прямо говорить, то их практически нет". "Надеемся, что наша инициатива вызовет творческий, в первую очередь, интерес писательского сообщества", — добавил Бреев.