В России объявлен конкурс на лучшие произведения о новомучениках XX века

МОСКВА, 7 сен – РИА Новости. Презентация нового литературного конкурса произведений, посвященных подвигу новомучеников и исповедников Российских, прошла в четверг в пресс-центре МИА "Россия сегодня" при участии представителей Русской православной церкви в рамках агентского проекта "Религия и мировоззрение".
"Мы живем в год столетия событий 1917 года — двух революций, которые кардинально изменили облик России. За этот период, за сто лет, были и яркие события, победы, были и трагические страницы нашей истории. И вот мы решили объявить конкурс на лучшее художественное произведение о новомучениках, исповедниках Российских", — сообщил на брифинге глава Издательского совета РПЦ митрополит Калужский и Боровский Климент.
"Художественная литература непосредственно вводит читателя в ту ситуацию, в ту обстановку, в то время, в которые жил человек, лучше помогает понять, в каких условиях ему приходилось действовать", — пояснил митрополит Климент.
Три лучших художественных произведения будут напечатаны тиражом не менее 5 тысяч экземпляров. Также победители конкурса получат денежную премию в размере 300 тысяч рублей.
"В столетие тех событий, которые мы в этом году вспоминаем, крайне важно помнить о тех людях и видеть перед собой их жизненные примеры — людей, которые не предали своих убеждений, не пошли на сделку со своей совестью", — сказал генеральный директор издательства "Никея" Николай Бреев.
При этом он признал, что художественных произведений, осмысляющих трагический период гонений XX века в истории Русской церкви, к настоящему времени написано "немного, а если прямо говорить, то их практически нет". "Надеемся, что наша инициатива вызовет творческий, в первую очередь, интерес писательского сообщества", — добавил Бреев.