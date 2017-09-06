Авраам Руссо: к моей шее приставили меч и сказали принять "другого бога"

Известный эстрадный певец, уроженец сирийского Алеппо Авраам Руссо выступил на конференции "Современные угрозы и механизмы защиты религиозных общин Ближнего Востока", прошедшей в столичном храме Христа Спасителя в дни проведения III Международного христианского форума. В рамках рубрики "Знаменитости о Боге и вере" мы публикуем полную расшифровку выступления Авраама Руссо, в котором он рассказал о своих религиозных убеждениях и поделился мыслями о гонимых христианах Сирии и других стран Ближнего Востока.

Мир вам. Мир вашим сердцам и вашей душе.

Хотелось бы, конечно, видеть в этом зале гораздо больше людей. Все-таки Россия является крупнейшей страной в мире, где живут православные христиане. Но я надеюсь, в следующем году ситуация изменится и больше людей узнает об этом форуме, потому что это важнейшее событие в нашей жизни.

Я сам выходец из Ближнего Востока. Хотелось бы, чтобы наш голос был слышен по всему миру.

Не каждый президент, когда приходит во власть, говорит, что я буду представителем — как сказал Дональд Трамп — христиан, тем более — христиан Ближнего Востока.

Я — яркий представитель, мои предки в 1915 году были уничтожены. Это братья моего отца, практически вся его семья, мы потеряли очень многих из них, к сожалению. И сегодня это повторяется. Так было и в I веке. Как будто I век и XXI век каким-то образом объединились — в гонениях на христиан.

Очень прекрасные слова говорили здесь наш гость из Греции и представитель из Сирии. Это крик боли — что с нами происходит…

Когда я был в Сирии, у меня было очень много моментов, когда меня обижали за мою веру, и не только меня, но и моих друзей. Об этом никто не говорил.

В чем я виноват, если истина одна, истина у Бога, и я истинного Бога знаю? В чем, объясните, моя вина? Из-за этого я христианин, и 2 тысячи лет семьи моих предков были христианами.

Я думаю, должна быть в мире и справедливость. С чего-то мы должны начать. Вместе славить имя его, Иисуса Христа, по всему миру, и чтобы не заставили нас принять другую веру. Потому что на мою шею поставили меч и сказали: "Или примешь его, другого бога, или я тебя убью".

Я люблю всех, в моем сердце есть любовь ко всем: к мусульманам — они мои братья, и иудеи мои братья, все мои братья. Но оставьте меня с моим Богом. Не заставляйте меня, чтобы я поменял его имя, ибо имя Его: "Свят, свят, свят" (фраза из христианского литургического гимна — ред.).

По окончании конференции Авраам Руссо согласился ответить на несколько вопросов корреспондента РИА "Новости".

- Можете поделиться вашими творческими планами?

В планах – съемки нового клипа, скоро будет его презентация. А также — моей духовной книги "В поисках истины", которую я написал. В начале книги одна ее часть – автобиографическая, а дальше – это о духовной, христианской идее.

- В 2006 году на вас было совершено покушение. Теперь уже известно о том, кто его совершил?

— Кому надо, он знает, понятное дело. Вариантов особо не много… Дай бог, чтобы в прокуратуре, (следственные) органы этим занимались и открыли это дело.

— Надежда умирает последней.

- Вы будете жить в России?

— Я живу в России. В США у меня есть дом, но я живу здесь. Большая часть деятельности у меня здесь.

- Как ваше здоровье?

— Слава Богу. Очень хорошо.