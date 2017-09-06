Российский фонд "Закят" начал сбор помощи для мусульман-рохинджа

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Один из ведущих российских мусульманских благотворительных фондов "Закят" объявил о начале акции "Помоги притесненным в Мьянме!", ее цель — сбор денежных средств и организация "доставки гуманитарной помощи страдающим мусульманам Мьянмы", сообщили в среду РИА Новости организаторы акции.

Акция стартовала 5 сентября и продлится до 5 октября.

"Мусульмане народности рохинья, жители региона Аракан, много лет находятся под невыносимым гнетом со стороны властей. В настоящее время ситуация в Мьянме просто катастрофическая. Люди подвергаются жестоким пыткам и убийствам, идет их массовое истребление — настоящий геноцид… Мы не можем остановить зло, творящееся в Мьянме, действуя в одиночку, но вместе мы сможем оказать поддержку и протянуть руку помощи несчастным. Благодаря общим усилиям, мы обеспечим беженцев необходимыми лекарствами, едой, одеждой", — сообщили в фонде.

Благотворительный фонд "Закят" обещает сделать "все для того, чтобы пожертвования мусульман России дошли до страдающих жителей Аракана". В частности, уже достигнуты договоренности с фондами-партнерами, имеющими филиалы в данном регионе.

"Участие в акции "Помоги притесненным в Мьянме!" — это вклад каждого в одно большое дело и возможность заслужить милость Всевышнего", — добавили в мусульманской благотворительной организации.

В штате Ракхайн мьянманские военные и силы безопасности с конца августа проводят операцию против исламских боевиков проживающей там народности рохинджа (рохинья), представителей которой, этнических бенгальцев, в Мьянме считают нелегальными мигрантами из Бангладеш и отказывают большинству из них в гражданстве.

Операция началась после того, как боевики-рохинджа 25 августа провели скоординированную атаку на несколько полицейских постов и армейские казармы в штате Ракхайн. Почти 400 человек погибли, 123 тысячи бежали в Бангладеш.