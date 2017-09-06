Российский фонд "Закят" начал сбор помощи для мусульман-рохинджа

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Один из ведущих российских мусульманских благотворительных фондов "Закят" объявил о начале акции "Помоги притесненным в Мьянме!", ее цель — сбор денежных средств и организация "доставки гуманитарной помощи страдающим мусульманам Мьянмы", сообщили в среду РИА Новости организаторы акции.
Акция стартовала 5 сентября и продлится до 5 октября.
Благотворительный фонд "Закят" обещает сделать "все для того, чтобы пожертвования мусульман России дошли до страдающих жителей Аракана". В частности, уже достигнуты договоренности с фондами-партнерами, имеющими филиалы в данном регионе.
"Участие в акции "Помоги притесненным в Мьянме!" — это вклад каждого в одно большое дело и возможность заслужить милость Всевышнего", — добавили в мусульманской благотворительной организации.
Операция началась после того, как боевики-рохинджа 25 августа провели скоординированную атаку на несколько полицейских постов и армейские казармы в штате Ракхайн. Почти 400 человек погибли, 123 тысячи бежали в Бангладеш.