Кадыров: в России нет конфликтов на религиозной почве

ГРОЗНЫЙ, 6 сен – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем поздравлении ко Дню республики заявил, что в России нет конфликтов на религиозной почве, а граждане проявляют уважение к другим религиям.

День Чеченской республики был учрежден в разгар войны в регионе, в 2002 году, указом Ахмада-Хаджи Кадырова в целях единения чеченского общества, воцарения мира и согласия. С тех пор он широко отмечается в республике праздничными концертами, митингами и шествиями.

"Мы живем в стране, где нет конфликтов на религиозной почве, а граждане проявляют уважение к другим религиям. Мы победили терроризм, сломали хребет тем, кто хотел развала нашей огромной страны, тем, кто, прикрываясь религией, пытался уничтожить наш народ, нашу идентичность. Мы не допустим повторения ошибок прошлых лет и продолжим строить будущее в составе многонациональной и многоконфессиональной великой державы – России", говорится в тексте поздравления Кадырова.

Он подчеркнул, что за 15 лет республика достигла колоссальных успехов в социально-экономическом и политическом развитии. "Но самое главное — общество осознало себя как полноправную и неотъемлемую часть единого и сильного государства", — считает глава Чечни.

В центре Грозного в честь Дня республики проходит праздничный митинг с участием молодежи, студентов, учащихся, представителей общественных организаций, учреждений. По данным МВД по Чечне, в митинге участвуют до 100 тысяч человек. В Грозном и населенных пунктах республики пройдут народные гулянья и праздничные концерты.