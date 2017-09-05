Религиозные деятели высоко оценили работу богословского форума в Казани

КАЗАНЬ, 5 сен — РИА Новости, Радик Амиров. Работа и принятые документы II Международной конференции "Духовный Шелковый путь. Созидание. Интеграция" являются поддержкой экономических и политических связей России, СНГ и Китая, заявили главы мусульманских центров — участники форума.

"На конференции приняты важные документы и заявления, направленные на борьбу с экстремизмом и терроризмом. Наши страны входят в Шанхайскую организацию сотрудничества, поэтому мы должны молиться и всесторонне помогать властям", — сказал РИА Новости глава Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин. Муфтий отметил, что считает данный форум "духовным фундаментом стран ШОС".

Глава Духовного управления мусульман Татарстана Камиль Самигуллин сообщил РИА Новости, что диалог духовных центров разных стран способствует расширению и взаимному пониманию между народами. "Отрадно, что конференция состоялась в Татарстане — регионе, в котором мирно живут представители разных конфессий", — подчеркнул муфтий Татарстана.

Заммуфтия Узбекистана Ибрагим-хаджи Инамов в свою очередь выразил уверенность, что "диалог исламских центров России и стран Центральной Азии будет продолжен" в ближайшем будущем. "Борьба с религиозным экстремизмом и терроризмом — вот наши общие задачи. Как сообща бороться с этими язвами общества, мы решаем именно на таких форумах", — сказал представитель муфтията Узбекистана.

"Конференция в лице духовенства призывает народы России, СНГ и Китая делиться опытом противодействия экстремизму и терроризму. Это очень важные шаги истинно народной дипломатии", — заявил глава Китайской исламской ассоциации (КИА) Хасан Фа Мин. Представитель Китая подчеркнул, что был рад видеть в числе участников конференции представителя РПЦ — митрополита Казанского и Татарстанского Феофана, тепло отозвавшегося о взаимодействии России и Китая. "Уверен, что религиозный диалог духовных центров будет иметь плодотворное продолжение", — заключил председатель КИА Хасан Фа Мин.