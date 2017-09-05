Мусульмане РФ призвали стороны конфликта в Мьянме сесть за стол переговоров

МОСКВА, 5 сен – РИА Новости. Участники конфликта в Мьянме должны отказаться от эскалации насилия и "незамедлительно сеть за стол переговоров", говорится в поступившем во вторник в РИА Новости заявлении президиума Центрального духовного управления мусульман (ЦДУМ) России.

"От имени президиума ЦДУМ России выражаем глубокую озабоченность по поводу тревожных событий в штате Ракхайн в Мьянме, где в результате противостояния правительственной армии и повстанческих группировок мусульман-рохинджа в последнее время сложилась кризисная обстановка, чреватая перерасти в массовую гуманитарную катастрофу", — говорится в заявлении.

В нем также отмечается, что мусульмане России призывают "все вовлеченные стороны конфликта отказаться от эскалации насилия и применения силовых методов решения имеющихся противоречий и незамедлительно сеть за стол переговоров для разрешения накопившихся межэтнических и межрелигиозных проблем в этом регионе страны".

"Призываем международные организации, все мировое сообщество и всех людей доброй воли использовать все возможное политическое влияние для предотвращения дальнейшей эскалации кровопролитного конфликта, оказать всемерное содействие сторонам по проведению скорейшего конструктивного диалога с целью выработки мирных подходов в процессе, необходимом для поэтапного урегулирования обострившейся межнациональной розни и объединения этой страны на равноправной основе, учитывающей интересы всех этнических меньшинств", — заявили в ЦДУМ.

В штате Ракхайн мьянманские военные и силы безопасности проводят операцию против исламских боевиков из проживающей там народности рохинджа (рохинья), представителей которой, этнических бенгальцев, в Мьянме считают нелегальными мигрантами из Бангладеш и отказывают большинству из них в мьянманском гражданстве. Военные Мьянмы ранее передали заявление, согласно которому в ходе столкновений правительственных сил и боевиков-рохинджа, которые начались неделю назад, погибли почти 400 человек: было уничтожено 370 боевиков, потери среди правительственных сил составили 15 человек. Кроме того, боевиков обвиняют в убийстве 14 мирных жителей.

Рохинджа, потомки бенгальцев, переселенных в Ракхайн британской колониальной администрацией в XIX — начале XX веков, составляют большинство населения штата Ракхайн, однако гражданство Мьянмы среди них имеют немногие. Власти и общественное мнение в Мьянме, где основной религией является буддизм, считают мусульман-рохинджа нелегальными мигрантами из Бангладеш. Конфликт в штате Ракхайн между рохинджа и коренным населением штата, состоящим из народностей, родственных титульной нации Мьянмы — бирманцам — и исповедующим буддизм, существует многие десятки лет. Эскалация этого конфликта началась с переходом власти в Мьянме от военных к гражданским правительствам и началом демократических реформ.