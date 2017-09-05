Памятная доска к 460-летию вхождения адыгов в состав РФ открыта в Москве

МОСКВА, 5 сен – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и глава Кабардино-Балкарии Юрий Коков во вторник открыли памятную доску в Новоспасском монастыре по случаю 460-летия вхождения народов КБР в состав Российского государства, назвав это важнейшим историческим событием.

В усыпальнице храма знамения Пресвятой Богородицы московского Новоспасского монастыря захоронены князья Бековичи, Сунчалеевичи, Черкасские, являющиеся потомками адыгов, прибывших на службу к Ивану IV с его супругой Марией Темрюковной. Среди них полководцы, канцлер, видные государственные деятели. Памятная доска была открыта на месте захоронения выдающихся адыгов. В ходе церемонии патриарх совершил краткую заупокойную литию, к памятной доске возложили цветы.

"Сегодняшнее событие является еще одним символом, подчеркивающим единство Российского государства. И сегодня, как и 460 лет назад, жители Кабардино-Балкарии искренно и единодушно вновь провозглашают данную нашими предками клятву – навеки с Россией", — заявил на торжественной церемонии Коков.

По его словам, нынешнее событие "наполнено особым историческим и духовным содержанием". Обращаясь к патриарху, глава КБР отметил, что он сделал сегодня "жест исторический, жест уважения всему народу Кабардино-Балкарии и всему Кавказу". "Мы, потомки захороненных здесь выдающихся адыгов, сохраняя верность сделанному ими единственно правильному историческому выбору, будем и впредь крепить это единство", — сказал Коков.

В свою очередь предстоятель Русской церкви отметил, что через супружеский союз царя Ивана Васильевича IV и Марии Темрюковны и "через добровольное вхождение народов Кабардино-Балкарии в Россию установился этот замечательный союз России с прекрасными горскими народами".

"И сегодня, несмотря на существующие проблемы, трудности, опасности, которые подстерегают нас, особенно со стороны международного терроризма, эти народы сохраняют покой на южных границах нашего Отечества. У этой многовековой совместной жизни общий фундамент. И хотя большинство кабардино-балкарцев являются мусульманами, а русские православными, мы разделяем общую систему ценностей, касающихся человеческой личности, нравственных принципов и понятий, и это сближает наши народы так, как ничто другое", — сказал патриарх.

Присутствовавший на церемонии полномочный представитель президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Олег Белавенцев также обратил внимание на "непреходящее значение того исторического решения, которое приняли представители кабардинского народа и великой Руси". "Вся история жизни народов Кабардино-Балкарии и Северного Кавказа в едином Российском государстве доказывает: только соединяя усилия, можно добиться побед и в мирном труде, и на ратном поле", — сказал Белавенцев.