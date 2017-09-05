Грузинский священник приговорен к 9 годам заключения за подготовку убийства

ТБИЛИСИ, 5 сен – РИА Новости, Мэги Кикалейшвили. Тбилисский городской суд приговорил высокопоставленного представителя патриархии Грузии Георгия Мамаладзе, который обвиняется в подготовке убийства священнослужителя высокой иерархии, к девяти годам лишения свободы, сообщили его адвокаты.

Мамаладзе был задержан в Тбилисском аэропорту в феврале, когда он отправлялся в Германию, где католикос-патриарха всея Грузии Илию Второго готовили к операции на поджелудочной железе. У Мамаладзе нашли цианид, который он, по версии прокуратуры, планировал использовать для убийства священнослужителя высокой иерархии.

Общение представителей защиты с журналистами транслировали грузинские телеканалы. "Девять лет — это абсолютно неадекватное решение судьи", — заявил адвокат Георгий Панцулая.

"Это катастрофа, это вышло абсолютно за все рамки… Мотивации нет никакой", — заявил второй адвокат Михаил Рамишвили.

По его словам, судья при этом переквалифицировал дело со статьи "Умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах" на статью "Умышленное убийство". Адвокаты пока не заявляли о том, намерены ли обжаловать решение в апелляционном суде.

Ранее прокуратура уточнила, что Мамаладзе обвиняется в подготовке убийства секретаря-референта патриарха Шорены Тетруашвили. Ведомство также распространило часть видео- и аудиозаписей, подтверждающих, что Мамаладзе интересовался приобретением ядовитого вещества. Адвокаты Мамаладзе категорически опровергают обвинения, но не могут представить свою версию событий из-за подписки о неразглашении.