Грузинский священник приговорен к 9 годам заключения за подготовку убийства

ТБИЛИСИ, 5 сен – РИА Новости, Мэги Кикалейшвили. Тбилисский городской суд приговорил высокопоставленного представителя патриархии Грузии Георгия Мамаладзе, который обвиняется в подготовке убийства священнослужителя высокой иерархии, к девяти годам лишения свободы, сообщили его адвокаты.
Общение представителей защиты с журналистами транслировали грузинские телеканалы. "Девять лет — это абсолютно неадекватное решение судьи", — заявил адвокат Георгий Панцулая.
"Это катастрофа, это вышло абсолютно за все рамки… Мотивации нет никакой", — заявил второй адвокат Михаил Рамишвили.
Ранее прокуратура уточнила, что Мамаладзе обвиняется в подготовке убийства секретаря-референта патриарха Шорены Тетруашвили. Ведомство также распространило часть видео- и аудиозаписей, подтверждающих, что Мамаладзе интересовался приобретением ядовитого вещества. Адвокаты Мамаладзе категорически опровергают обвинения, но не могут представить свою версию событий из-за подписки о неразглашении.