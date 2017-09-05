Фотовыставка, посвященная православию в Эстонии, открывается в Москве

МОСКВА, 5 сен – РИА Новости. Фотовыставка, посвященная истории и современному состоянию православия в Эстонии, откроется во вторник в храме Христа Спасителя, сообщили в Издательском отделе Эстонской православной церкви (ЭПЦ) Московского патриархата.

"Фотовыставка приурочена к 100-летию епископской хиротонии священномученика Платона (Кульбуша) – первого самостоятельного православного архипастыря Эстонии. По благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла эта дата отмечается осенью 2017 года", — сообщили в ЭПЦ.

В экспозицию включены фотографии из архивов церковного управления Эстонской православной церкви и пресс-службы патриарха Московского и всея Руси, а также частных коллекций Александра Дормидонтова и Сергея Мянника.

В частности, на выставке будут представлены фотографии, запечатлевшие визит патриарха Кирилла в Эстонию в 2013 году. Часть раздела посвящена священнослужителям, в различное время служившим во многих уголках Эстонии, а также отражен визит патриарха Московского и всея Руси Алексия II на свою Родину в 2003 году.

"В экспозицию включены фотографии православных храмов, многие из которых были построены в конце XIX — начале XX веков при финансовой поддержке Святейшего Синода Русской православной церкви и частных благотворителей", — сообщили организаторы. Выставка "История Православия Эстонии в фотографиях" будет открыта до 20 сентября.

По информацию ЭПЦ, в продолжение праздничных мероприятий 6 сентября в Успенском соборе Кремля патриарх Кирилл совершит Божественную литургию в сослужении духовенства Эстонской православной церкви. В составе эстонской делегации, приехавшей в Москву, — епископ Нарвский и Причудский Лазарь, епископ Маардуский Сергий, члены Синода ЭПЦ МП протоиерей Олег Врона, иеромонах Иона (Головастиков), протоиерей Даниил Леписк, настоятели ряда храмов Таллинской и Нарвской епархий.

Архиерейская кафедра в Ревеле (Таллине) была учреждена в 1917 году, когда состоялась епископская хиротония благочинного эстонских приходов Санкт-Петербургской епархии протоиерея Павла (в монашестве Платона) Кульбуша. Решением патриарха Тихона он был назначен епископом Ревельским, викарием Рижской епархии. В январе 1918 года ему было поручено временное управление всей Рижской епархией. Епископ Платон занимался поддержанием и восстановлением церковной жизни, разрушенной войной. За год своего архиерейского служения он посетил более 70 приходов, где совершал богослужения.

В конце 1918 года епископ Платон заболел и находился в Тарту, где был арестован и расстрелян в ночь с 14 на 15 января отступавшими из города красными.