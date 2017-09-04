Екатеринбургская епархия осудила поджог кинотеатра

Рабочие у входа в киноконцертный театр Космос в Екатеринбурге, пострадавший в результате пожара

Рабочие у входа в киноконцертный театр Космос в Екатеринбурге, пострадавший в результате пожара

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 сен — РИА Новости. Екатеринбургская епархия выступила с заявлением, в котором осудила поджог киноконцертного театра "Космос" и назвала его "беспрецедентным общественно опасным актом".

Утром 4 сентября во входную группу киноконцертного театра "Космос", расположенного в центре Екатеринбурга, врезался автомобиль УАЗ. Возник пожар, площадь которого составила 30 квадратных метров. По факту возбудили дело по статье "умышленное повреждение имущества, совершенное путем поджога". Также был задержан 38-летний подозреваемый, находящийся сейчас в больнице с ожогами. В СМИ появилась версия, согласно которой, мужчина устроил поджог, протестуя против фильма "Матильда" режиссера Алексея Учителя. Однако следствие заявляло, что пока не установило причины, заставившие жителя Урала протаранить киноконцертный театр.

"Нападение с попыткой поджога на ККТ "Космос" расцениваем как беспрецедентный общественно опасный акт, заслуживающий безусловного осуждения и наказания виновных, какими бы мотивами они ни руководствовались. Выражаем надежду на то, что правоохранительные органы установят все обстоятельства произошедшего, примут меры по недопущению в будущем подобных происшествий", — говорится в заявлении епархии, опубликованном на ее сайте.

В сообщении также отмечается, что, выступая против художественного изображения членов царской семьи "образом, унижающим достоинство верующих людей", представители Екатеринбургской епархии всегда подчеркивали, что выражение несогласия против фильма "Матильда" должно находиться в рамках закона.

"Психический недуг человека, совершившего преступление 4 сентября, не дает кому бы то ни было права на необоснованное установление связи между позицией православной общественности против фильма "Матильда" и подобного преступного деяния, поставившего под угрозу общественную безопасность, жизнь и здоровье людей", — подчеркивает епархия.