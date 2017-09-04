Парижский кюре предоставил мусульманам место для молитвы в храме

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Парижский кюре предоставил мусульманам в храме место для молитвы, сообщает газета Parisien.

Как пишет газета, в молитвенном зале мусульман произошла протечка воды, в связи с чем верующие оказались лишены места для совершения обрядов. Тогда священник церкви Сен-Кристоф-де-Жавель предоставил им место для молитв.

"В распоряжении был склеп под церковью, он достаточно большой и мог их принять", — сказал помощник священника.

Также помощь с работами оказал раввин синагоги Адат Шалом.

"Я могу только радоваться межконфессиональному диалогу в моем округе, который позволяет разным религиям жить вместе не вопреки их различиям, а благодаря им", — сказал мэр XV округа Парижа Филипп Гужон.