Шейх Совета муфтиев пришел на акцию к посольству Мьянмы по своей инициативе

МОСКВА, 4 сен – РИА Новости. Один из лидеров Совета муфтиев России (СМР) шейх Нафигулла Аширов участвовал в воскресенье в несогласованной акции протеста в Москве в поддержку мусульман-рохинджа из Мьянмы, но это не было согласовано с руководством организации, подтвердила в понедельник РИА Новости руководитель пресс-службы СМР Гульнур Газиева.
СМИ ранее сообщали об участии Аширова в акции в Москве. Шейх Нафигулла Аширов является председателем Духовного управления мусульман азиатской части России и сопредседателем СМР.
"Я видела фотографии, но он (Аширов – ред.) безо всякого согласования с руководством был, и мы дистанцируемся от этого. Мы узнали о самой акции после (ее проведения — ред.), и высказываем убежденность, что акцию нужно было согласовать, но голос мусульман, тем не менее, должен быть услышан", — сказала Газиева, отвечая на вопрос о том, известно ли что-то в Совете муфтиев об участии Аширова в несогласованной акции.
В воскресенье собравшиеся у посольства Мьянмы в Москве выразили свою обеспокоенность происходящим в азиатской стране. Полиция нарушений порядка у здания дипмиссии не зафиксировала. Акция не была согласована с властями.
Представитель СМР подчеркнула, что "в условиях мегаполиса нужно, чтобы был порядок, и такие вещи, когда собираются люди, должны быть с властями согласованы".
"Твердо заявляем, что в несогласованных акциях не следует участвовать", — добавила собеседник агентства.
Рохинджа, потомки бенгальцев, переселенных в Ракхайн британской колониальной администрацией в XIX — начале XX веков, составляют большинство населения штата Ракхайн, однако гражданство Мьянмы среди них имеют немногие. Власти и общественное мнение в Мьянме, где основной религией является буддизм, считают мусульман-рохинджа нелегальными мигрантами из Бангладеш. Конфликт в штате Ракхайн между рохинджа и коренным населением штата, состоящим из народностей, родственных титульной нации Мьянмы — бирманцам — и исповедующим буддизм, существует многие десятки лет.