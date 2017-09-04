Шейх Совета муфтиев пришел на акцию к посольству Мьянмы по своей инициативе

МОСКВА, 4 сен – РИА Новости. Один из лидеров Совета муфтиев России (СМР) шейх Нафигулла Аширов участвовал в воскресенье в несогласованной акции протеста в Москве в поддержку мусульман-рохинджа из Мьянмы, но это не было согласовано с руководством организации, подтвердила в понедельник РИА Новости руководитель пресс-службы СМР Гульнур Газиева.

СМИ ранее сообщали об участии Аширова в акции в Москве. Шейх Нафигулла Аширов является председателем Духовного управления мусульман азиатской части России и сопредседателем СМР.

"Я видела фотографии, но он (Аширов – ред.) безо всякого согласования с руководством был, и мы дистанцируемся от этого. Мы узнали о самой акции после (ее проведения — ред.), и высказываем убежденность, что акцию нужно было согласовать, но голос мусульман, тем не менее, должен быть услышан", — сказала Газиева, отвечая на вопрос о том, известно ли что-то в Совете муфтиев об участии Аширова в несогласованной акции.

По данным государственных СМИ Мьянмы, вооруженные силы этой страны проводят массированную операцию по очистке штата Ракхайн от исламских боевиков, которых мьянманские СМИ называют "бенгальскими террористами". Как сообщается, за прошедшие 10 дней в Ракхайне погибли 400 человек, из них 30 — военнослужащие и полицейские, остальные 370 — исламские боевики из народности рохинджа.

В воскресенье собравшиеся у посольства Мьянмы в Москве выразили свою обеспокоенность происходящим в азиатской стране. Полиция нарушений порядка у здания дипмиссии не зафиксировала. Акция не была согласована с властями.

Представитель СМР подчеркнула, что "в условиях мегаполиса нужно, чтобы был порядок, и такие вещи, когда собираются люди, должны быть с властями согласованы".

"Твердо заявляем, что в несогласованных акциях не следует участвовать", — добавила собеседник агентства.

Рохинджа, потомки бенгальцев, переселенных в Ракхайн британской колониальной администрацией в XIX — начале XX веков, составляют большинство населения штата Ракхайн, однако гражданство Мьянмы среди них имеют немногие. Власти и общественное мнение в Мьянме, где основной религией является буддизм, считают мусульман-рохинджа нелегальными мигрантами из Бангладеш. Конфликт в штате Ракхайн между рохинджа и коренным населением штата, состоящим из народностей, родственных титульной нации Мьянмы — бирманцам — и исповедующим буддизм, существует многие десятки лет.