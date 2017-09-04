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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

Глава СМР призвал сделать все возможное для спасения мусульман-рохинджа

Сюжет:
Притеснения рохинджа в Мьянме (38)
17:4804.09.2017
(обновлено: 17:50 04.09.2017)
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© AP Photo / Bernat ArmangueЧлены этнических меньшинств в Мьянме, проживающие в Ричьяне, на границе с БангладешЧлены этнических меньшинств в Мьянме, проживающие в Ричьяне, на границе с Бангладеш
© AP Photo / Bernat Armangue

МОСКВА, 4 сен – РИА Новости. Глава Совета муфтиев России (СМР) Равиль Гайнутдин, выступая в понедельник на торжественном открытии Болгарской исламской академии в Татарстане, призвал международное сообщество сделать все возможное для спасения народа рохинджа.

По данным государственных СМИ Мьянмы, вооруженные силы этой страны проводят массированную операцию по очистке штата Ракхайн от исламских боевиков, которых мьянманские СМИ называют "бенгальскими террористами". Как сообщается, за прошедшие 10 дней в Ракхайне погибли 400 человек, из них 30 — военнослужащие и полицейские, остальные 370 — исламские боевики из народности рохинджа.

"Вызывает большое возмущение ситуация с народом рохинджа в Мьянме (бывшей Бирме), представители которого подвергаются террору со стороны властей. Эти репрессии зафиксированы международными организациями, включая ООН, на протяжении последних лет", — заявил Гайнутдин, выдержки из выступления которого публикует сайт СМР.

Глава Совета муфтиев отметил, что "не может быть оправданий репрессий в отношении местных жителей актами насилия со стороны партизан".

"Это напоминает нацистскую пропаганду Геббельса. Не случайно, что мировое сообщество уже сравнивает идеологов этого террора с Гитлером. Мы ждем, что мировое сообщество сделает все возможное для предотвращения гуманитарной катастрофы и спасения народа рохинджа, поддержав уже принятые рядом стран меры", — сказал Гайнутдин.

В своем выступлении он также отметил, что "величайшей ценностью в российской истории и современности является межнациональный и межконфессиональный мир между ее многочисленными народами".

Рохинджа, потомки бенгальцев, переселенных в Ракхайн британской колониальной администрацией в XIX — начале XX веков, составляют большинство населения штата Ракхайн, однако гражданство Мьянмы среди них имеют немногие. Власти и общественное мнение в Мьянме, где основной религией является буддизм, считают мусульман-рохинджа нелегальными мигрантами из Бангладеш. Конфликт в штате Ракхайн между рохинджа и коренным населением штата, состоящим из народностей, родственных титульной нации Мьянмы — бирманцам — и исповедующим буддизм, существует многие десятки лет.

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Религия и мировоззрение
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