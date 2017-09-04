МОСКВА, 4 сен – РИА Новости. Президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) Александр Борода выразил соболезнования семьям погибших на западе Мьянмы, призвав международную общественность и правительства провести тщательное расследование всех обстоятельств совершенных преступлений и "погасить происходящий конфликт максимально оперативно".

По данным государственных СМИ Мьянмы, вооруженные силы этой страны проводят массированную операцию по очистке штата Ракхайн от исламских боевиков, которых мьянманские СМИ называют "бенгальскими террористами". Как сообщается, за прошедшие 10 дней в Ракхайне погибли 400 человек, из них 30 — военнослужащие и полицейские, остальные 370 — исламские боевики из народности рохинджа.

"От лица еврейской общины России выражаю глубокие соболезнования семьям погибших на западе Мьянмы, мы искренне сочувствуем тем, кому пришлось покинуть свои родные места в поисках безопасности. Мы обеспокоены тем, что столкновения в регионе до сих пор продолжаются, увеличивается количество жертв, гуманитарная ситуация продолжает ухудшаться", — говорится в заявлении Бороды, распространенном пресс-службой ФЕОР.

По словам Бороды, общество, в котором человек может лишиться жизни за свою национальность или вероисповедание, не имеет шансов на дальнейшее развитие. Подобные преступления, отметил президент ФЕОР, должны пресекаться, а их виновники должны понести наказание, после того как международная общественность проведет тщательное расследование всех обстоятельств.

"Мы призываем международные организации, правительства всех крупных держав и стран приложить все усилия, чтобы погасить происходящий конфликт максимально оперативно. Мы должны объединиться против любых форм национальной и религиозной ненависти, сделав все возможное, чтобы вовлеченные в конфликт стороны вернулись к мирному сосуществованию", — заявил Борода.

Рохинджа, потомки бенгальцев, переселенных в Ракхайн британской колониальной администрацией в XIX — начале XX веков, составляют большинство населения штата Ракхайн, однако гражданство Мьянмы среди них имеют немногие. Власти и общественное мнение в Мьянме, где основной религией является буддизм, считают мусульман-рохинджа нелегальными мигрантами из Бангладеш. Конфликт в штате Ракхайн между рохинджа и коренным населением штата, состоящим из народностей, родственных титульной нации Мьянмы — бирманцам — и исповедующим буддизм, существует многие десятки лет.