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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

Хадж-2017 прошел без трагедий и эпидемий, паломники возвращаются домой

15:0204.09.2017
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© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкПаломники во время хаджа в Саудовской АравииПаломники во время хаджа в Саудовской Аравии
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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ДЖИДДА, 4 сен — РИА Новости. Верующие мусульмане из более чем 160 стран в понедельник начали возвращаться к себе домой из паломничества в Мекку в Саудовской Аравии после совершения всех необходимых обрядов. Хадж в этом году прошел без крупных инцидентов и эпидемий, что для властей Саудовской Аравии является поводом для гордости – их план по управлению двухмиллионной толпой доказал свою эффективность.

Все равны

Въезжающие на территорию мусульманских святынь верующие обязаны надеть ихрам — белое одеяние из двух кусков ткани, которыми обвязывается нижняя часть тела и плечи. Въезд в Мекку немусульманам запрещен. Многие из паломников прибывают в аэропорт города Джидда с пересадкой в Стамбуле или Абу-Даби, поэтому уже в аэропортах этих городов можно увидеть толпы мужчин в белом одеянии. Требования к женщинам не такие строгие – им достаточно одеться скромно и скрыть открытые части тела, а также избегать макияжа и парфюма.

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкРоссийские паломники совершают хадж в Мекке
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Российские паломники совершают хадж в Мекке

 

Благодаря ихраму подчеркивается, что все мусульмане в ходе паломничества равны, несмотря на свой уровень достатка. Уже в самой Мекке видно, что разница все-таки есть – многие из паломников ночуют на улицах вокруг Заповедной мечети – на тротуарах, в палатках, установленных на скалах. Немало семей с малолетними детьми. Установившаяся в городе жара в 45 градусов днем и 35 градусов ночью позволяет ночевать на улице. Днем же здоровье паломников подвергается настоящему испытанию – впрочем, они к этому готовы и относятся философски к различным трудностям.

"Это испытание от Аллаха, мы его выдержим, тем самым наш хадж зачтется", — говорит паломник из Дагестана.

Хадж остается довольно дорогостоящим мероприятием — к примеру, в этом году из Боливии и Эквадора не прибыл ни один паломник, хотя там проживают небольшие общины мусульман. Директор организации руководителей групп паломников из Европы и Америки Самир Таваккуль объяснил, что стоимость тура из этих стран на хадж колеблется в пределах 7-10 тысяч долларов, для большинства населения это неподъемная сумма. Стоит отметить и историю группы паломников из России, не попавших на хадж из-за визовых проблем.

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкПаломники у информационного стенда в палаточном лагере в Мине
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Паломники у информационного стенда в палаточном лагере в Мине

Высокие технологии в действии

Немало возросла роль высоких технологий в управлении процессом. Каждому паломнику был выдан бейдж с QR-кодом и информацией: на арабском языке указаны имя и приглашающая сторона, прикреплена фотография. Бейджи отличаются цветами: к примеру, у приглашенных министерством культуры журналистов бейджи бордового цвета. Службы безопасности сканируют бейдж, когда паломник входит на различные объекты, благодаря бейджу можно вернуть заблудившегося паломника к его группе.

Движение паломников в этом году регулировалось силами военных, национальной гвардии и полиции Саудовской Аравии. В небе регулярно барражируют вертолеты, готовые немедленно отреагировать на чрезвычайные ситуации. Вертолетные площадки расположены во многих точках хаджа, одна из самых больших находится на башне у Джамаратов. Контроль за процессом осуществляется также через камеры слежения.

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкПаломники в Саудовской Аравии
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Паломники в Саудовской Аравии

Начальник служб безопасности на хадже Халид аль-Харби заявил, что за время хаджа в 2017 году не зафиксировано случаев давки. "За ситуацией круглосуточно следят 500 камер, они передают сигнал сразу в центр мониторинга", — заявил он местным СМИ.

Такая предусмотрительность вызвана желанием избежать повторения трагедий, самые масштабные из которых произошли в 2015 и 1990 годах — тогда в давках погибли соответственно почти 800 (неофициально – более 2,2 тысячи человек) и более 1,4 тысячи человек.

Местные власти заявили в субботу, что в этом году хадж обошелся без инцидентов: зафиксированы лишь случаи смерти пожилых паломников от хронических болезней.

Кареты скорой помощи, как и мобильные клиники, присутствуют на всех пунктах хаджа. Однако оказание помощи затруднено серьезными пробками в Мекке — часто они вызваны тем, что полицейские перекрывают дороги для регулирования потоков. Примечательно, что местные водители редко пропускают кареты скорой помощи.

Трудности

Основные проблемы у русскоговорящей части паломников связаны с незнанием арабского или английского языков. Указатели есть на обоих языках, однако не все паломники, особенно пожилые, владеют ими.

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкПаломники во время хаджа в Саудовской Аравии
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Паломники во время хаджа в Саудовской Аравии

 

Стражи порядка, регулирующие движение, также обращаются к паломникам только на арабском языке и используют жесты. Именно поэтому верующие из различных стран стараются совершать ритуалы вместе с группой паломников-земляков — держатся друг за друга, идут "паровозиком" в толпе, держат яркие вещи над головой в качестве опознавательных знаков. Но даже такие меры не всегда помогают — к примеру, паломник из российской группы потерялся после восхождения на гору Арафат. Мужчина из Дагестана ушел рано утром на гору, а вечером так и не появился. Телефон его оказался недоступен, поэтому организаторы из министерства культуры Саудовской Аравии не могли до него дозвониться. Мужчину обнаружила полиция Мекки на следующее утро, как заявили РИА Новости организаторы.

Сам же паломник считает, что он не терялся, а спокойно выполнял ритуалы и сам нашел остальную часть группы. "Да я и не терялся. Я выполнял все ритуалы: постоял на горе Арафат, затем сошел с нее, пошел в (местность) Муздалифа собирать камни (для ритуала побивания дьявола камнями — ред.). Затем вышел на мост, где ездят автобусы — увидел автобус такого же цвета, как те, что возят нашу делегацию", — заявил РИА Новости паломник Магомед.

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкПаломники в Мекке
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Паломники в Мекке

По его словам, он спросил у полицейского на дороге, в каком направлении находится город Джедда, тот показал и посоветовал взять такси. "У меня телефон разрядился. Такси не брал. Вдруг увидел одного из нашей делегации, так мы и приехали", — рассказал Магомед, отметив, что полиция Мекки не сыграла практически никакой роли в его "поисках". При этом мужчина все-таки заставил изрядно поволноваться остальную часть делегации.

Корреспондент РИА Новости, блуждая более 40 минут вокруг Заповедной мечети, на собственном опыте убедился, что в Мекке очень просто заблудиться во время хаджа. Повсюду стоят указатели, но многие территории перекрыты во избежание давки, и за порядком следят военные, поэтому выйти тем же путем, которым заходят в мечеть, практически невозможно.

Несмотря на все усилия полиции, немало зависит от поведения самих верующих. На ключевых точках хаджа — подъеме на гору Арафат, обряде побивания камнями Шайтана, обходе Каабы — наблюдается столпотворение, сдержать которое не всегда удается. К примеру, на обряде побивания камнями люди стоят в несколько рядов — невысокие впереди, высокие подальше. Есть значительный риск получить по голове камнями, поэтому паломники идут аккуратно, пригибаясь. При этом, выходя из зоны Джамарат, где проходит обряд, паломники часто рискуют попасть под "перекрестный обстрел" — со стороны других паломников, которые по известной только им причине решили выйти не согласно указателям, а в другом направлении.

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкПаломники во время хаджа становятся на молитву вокруг Каабы в мечети Масджид аль-Харам в Мекке
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Паломники во время хаджа становятся на молитву вокруг Каабы в мечети Масджид аль-Харам в Мекке

Объединяющая истина

В последний день хаджа паломники подходят друг к другу, даже к незнакомым людям, и поздравляют с успешно выполненной задачей. Некоторые уже планируют повторить хадж на следующий год или же совершить малое паломничество – умру.

"Люди всех национальностей, цветов кожи, различного социального статуса и уровня, хорошие, плохие, хуже, лучше – всех объединяет одна-единственная истина, она их делает единым целым", — говорит паломник из Дагестана по завершении хаджа.

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Религия и мировоззрение
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