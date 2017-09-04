МОСКВА, 4 сен – РИА Новости. Гуманитарное сообщество в России в целом "совершенно нормально" отнеслось к первой в истории защите кандидатской диссертации по специальности "теология", у этого начинания будет продолжение, заявил в понедельник автор монографии протоиерей Павел Хондзинский в связи с вручением ему государственного диплома кандидата теологии в Москве.
Как сообщила в понедельник служба коммуникации отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата, диплом кандидата теологии Хондзинскому вручил председатель ОВЦС, ректор Общецерковной аспирантуры и докторантуры имени святых Кирилла и Мефодия митрополит Волоколамский Иларион.
Отвечая на вопрос о том, как он может оценить реакцию профессорско-преподавательского сообщества на защиту своей диссертации, Хондзинский отметил, что "гуманитарное сообщество относится к этому совершенно нормально".
"Есть разные позиции, но в целом я не встретил никакого резкого неприятия по отношению к своей работе среди гуманитариев. Надеюсь, что смогу дальше спокойно работать", — заявил РИА Новости священнослужитель. По его словам, к защите кандидатских диссертаций также готовятся и некоторые его коллеги, однако пока о каких-то конкретных сроках говорить рано.
В свою очередь митрополит Волоколамский Иларион, вручая диплом Хондзинскому, напомнил, что, несмотря на попытки сорвать защиту диссертации, "государство в лице министерства образования и науки проявило спокойствие, выдержку и мудрость".
"Мы прошли очень большой путь прежде, чем это стало возможным, потому что долгие годы светские ученые говорили о том, что теология — это никакая не наука, потому что вообще тот, кто в Бога верит, не может считаться ученым", — сказал митрополит, слова которого приводит ОВЦС.