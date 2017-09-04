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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

Кадыров сравнил методы военных и монахов в Мьянме с действиями фашистов

Сюжет:
Столкновения в Мьянме (61)
13:2804.09.2017
(обновлено: 11:27 06.09.2017)
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© РИА Новости / Саид ЦарнаевПерейти в фотобанкМитинг в Грозном в поддержку мусульман народа рохинджа. 4 сентября 2017Митинг в Грозном в поддержку мусульман народа рохинджа. 4 сентября 2017
© РИА Новости / Саид Царнаев
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ГРОЗНЫЙ, 4 сен — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров, выступая в понедельник в Грозном на митинге в поддержку мусульман-рохинджа, сравнил методы военных и монахов в Мьянме с действиями надзирателей в фашистских лагерях смерти.

Рохинджа на границе Техафа после переезда из Мьянмы. 2 сентября 2017
© AP Photo / Bernat Armangue
СМИ: Мьянма заблокировала помощь ООН для жителей севера штата Ракхайн
По словом Кадырова, за последние полвека на земле непрерывно шли военные действия, гибли миллионы мирных граждан, но человечество ещё не видело такой массовой жестокости по отношению к старикам, женщинам и детям. По его словам, тысячи и тысячи жителей мьянманского штата Ракхайн постоянно подвергаются насилию.

"Методы военных и монахов по своей жестокости превосходят действия надзирателей в фашистских лагерях смерти. Власти этой страны лишили права на жизнь более одного миллиона рохинья. Их жалкие жилища горят в огне. Беззащитных людей разрывают на части, сжигают на кострах, топят в воде. Детей бьют об землю, бросают в огонь. За этим молча наблюдают ООН, Евросоюз, региональные организации Юго-Восточной Азии, короли, президенты, мировая пресса. Вместо резкого осуждения геноцида, ведутся жалкие разговоры о гуманитарной помощи. Вот истинная цена громким заявлениям властителей мира о преданности идеалам свободы и гуманизма", — сказал Кадыров.

По его словам, целый народ стоит на краю гибели, трагедия длится много лет, "но никто не вводит против этой страны экономические и политические санкции".

Дым от пожара в штате Ракхайн в Мьянме. Архивное фото
© AFP 2017 / Stringer
В Мьянме боевики сожгли буддийский монастырь
"В Мьянме длительное время сжигают и режут детей, подпрыгивают на малышах! В чём виноваты дети рохинья, которых хладнокровно убивают? Абсолютно ни в чём! Но эти картинки на телеэкранах не показывают, про это не пишут! Неужели это не повод для того, чтобы мир содрогнулся от ужаса? Так не может дальше продолжаться!", — заявил Кадыров.

В Мьянме военные проводят масштабную операцию по очистке штата Ракхайн от исламских боевиков, которых ранее провели несколько массированных атак на полицейские и армейские посты. За последние десять дней в Ракхайне погибли 400 человек, из них 30 — военнослужащие и полицейские, остальные 370 — боевики.

Рохинджа — потомки бенгальцев, переселенных в Ракхайн британской колониальной администрацией в XIX — начале XX веков. Конфликт между рохинджа и коренным населением штата Ракхайн, исповедующим буддизм, длится многие десятки лет.

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Религия и мировоззрение
Комментарии
11 пользователей оставили 12 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
edvard-truck
А когда кадыров,вместе с папашей,убивал русских солдат и граждан,почему он тогда не думал о мире?
14:22
04.09.2017
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Nataliya Barbuleva
Пусть сначала изучит всю подноготную этого конфликта, а то, что гибнут буддисты их мусульманские СМИ не пишут
18:39
04.09.2017
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