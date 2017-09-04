Кадыров сравнил методы военных и монахов в Мьянме с действиями фашистов

ГРОЗНЫЙ, 4 сен — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров, выступая в понедельник в Грозном на митинге в поддержку мусульман-рохинджа, сравнил методы военных и монахов в Мьянме с действиями надзирателей в фашистских лагерях смерти.

По словом Кадырова, за последние полвека на земле непрерывно шли военные действия, гибли миллионы мирных граждан, но человечество ещё не видело такой массовой жестокости по отношению к старикам, женщинам и детям. По его словам, тысячи и тысячи жителей мьянманского штата Ракхайн постоянно подвергаются насилию.

"Методы военных и монахов по своей жестокости превосходят действия надзирателей в фашистских лагерях смерти. Власти этой страны лишили права на жизнь более одного миллиона рохинья. Их жалкие жилища горят в огне. Беззащитных людей разрывают на части, сжигают на кострах, топят в воде. Детей бьют об землю, бросают в огонь. За этим молча наблюдают ООН, Евросоюз, региональные организации Юго-Восточной Азии, короли, президенты, мировая пресса. Вместо резкого осуждения геноцида, ведутся жалкие разговоры о гуманитарной помощи. Вот истинная цена громким заявлениям властителей мира о преданности идеалам свободы и гуманизма", — сказал Кадыров.

По его словам, целый народ стоит на краю гибели, трагедия длится много лет, "но никто не вводит против этой страны экономические и политические санкции".

"В Мьянме длительное время сжигают и режут детей, подпрыгивают на малышах! В чём виноваты дети рохинья, которых хладнокровно убивают? Абсолютно ни в чём! Но эти картинки на телеэкранах не показывают, про это не пишут! Неужели это не повод для того, чтобы мир содрогнулся от ужаса? Так не может дальше продолжаться!", — заявил Кадыров.

В Мьянме военные проводят масштабную операцию по очистке штата Ракхайн от исламских боевиков, которых ранее провели несколько массированных атак на полицейские и армейские посты. За последние десять дней в Ракхайне погибли 400 человек, из них 30 — военнослужащие и полицейские, остальные 370 — боевики.

Рохинджа — потомки бенгальцев, переселенных в Ракхайн британской колониальной администрацией в XIX — начале XX веков. Конфликт между рохинджа и коренным населением штата Ракхайн, исповедующим буддизм, длится многие десятки лет.