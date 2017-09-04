Академия в Татарстане станет "кузницей кадров" для исламского мира

КАЗАНЬ, 4 сен — РИА Новости, Радик Амиров. Болгарская исламская академия (БИА), открывшаяся в понедельник в Татарстане, станет "кузницей кадров" для всего исламского мира, заявили РИА Новости руководители духовых управлений мусульман России.

"Мы верим, что академия станет по-настоящему крупным научно-исследовательским центром, раскрывающим всему миру гуманистический потенциал татарской богословской школы", — заявил РИА Новости глава Совета муфтиев России (СМР) Равиль Гайнутдин. Он подчеркнул, что государство "не оставило мусульман решать вызовы современности только им самим".

"Сегодня мы констатируем, что федеральная и республиканская власть сделали очень много для мусульман России, в том числе по финансированию БИА. Я напомню, что в 2015 году Соборная мечеть (в Москве — ред.) была торжественно открыта с участием президента России Владимира Путина ", — отметил муфтий Гайнутдин.

В свою очередь муфтий Татарстана Камиль Самигуллин отметил, что отечественная школа исламского богословия, пережившая десятилетия гонений, вновь возрождается. "Несомненно, в этом заслуга органов государственной власти. Мы уверены, что БИА в скором времени станет кузницей мусульманских кадров для всего исламского мира, что, несомненно, скажется на авторитете России на международном уровне, в первую очередь, в странах арабо-мусульманского мира", — сказал Самигуллин.

По мнению заместителя муфтия Крыма Эсадуллаха Баирова, строительство Соборной мечети в Симферополе, а также открытие БИА — это "звенья одной цепи". "Мы видим, насколько власть, в том числе в моем родном Крыму, заинтересована в том, чтобы мы исповедовали свою религию в полном смысле этого слова — открыто, свободно, как граждане демократической страны", — сказал Баиров РИА Новости.

Заммуфтия Крыма подчеркнул, что до воссоединения с Россией "об этом можно было только мечтать". "После "крымской весны" мусульмане полуострова по-настоящему поняли, что должно и умеет делать государство для своих граждан. Сохранение традиций религии, духовное образование, возведение медресе, мечетей, открытие БИА — это и есть забота властей о верующих", — заключил он.