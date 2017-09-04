Радикальный имам арестован в Афинах

АФИНЫ, 4 сен — РИА Новости, Геннадий Мельник. В Афинах в нелегальном молельном доме арестован радикальный имам, организовавший в столице православной Греции "исламскую полицию", сообщает греческий телеканал Star.

Органы прокуратуры давно искали этого проповедника из Бангладеш. Он был арестован в воскресенье в нелегальном молельном доме в районе Патисия. При аресте выяснилось, что в Грецию он въехал нелегально, передает телеканал.

Было установлено, что проповедник высказывал радикальные взгляды на Европу и Америку, граничащие с фундаментализмом. Он ежедневно посещал молельный дом.

Вместе с имамом были задержаны четыре человека, которые превратили склад в молельный дом и создали неофициальную "исламскую полицию", так называемый "Мутавин". Они ходили в Афинах по местам проживания и скопления мусульман и проверяли, как те соблюдают законы шариата, сообщает телеканал.

Полиция расследует деятельность еще трех нелегальных молельных домов.

В Афинах нет ни одной мечети. При этом, по данным СМИ, в столице Греции действуют более сотни нелегальных молельных домов.