МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Группа хулиганов пыталась проникнуть в Покровский женский монастырь в центре Москвы, трое из них задержаны и доставлены в отделение полиции, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Как рассказал источник, злоумышленники стучали в двери монастыря, который сейчас закрыт для посещения.

В ГУМВД по Москве РИА Новости подтвердили факт нарушения общественного порядка на улице Таганская возле дома 58, не уточнив, что это за здание. По данным сайта Покровского ставропигиального женского монастыря, он находится именно по этому адресу.

"В полицию поступило сообщение о нарушении общественного порядка возле дома 58 на Таганской улице. Три человека доставлены в отдел полиции для дальнейшего разбирательства", — сказал дежурный офицер, добавив, что по факту случившегося проводится проверка.

По данным сайта монастыря, он принадлежит Русской православной церкви Московского патриархата и открыт ежедневно с 7 до 20 часов, а в воскресенье — с 6:00 до 20:00.