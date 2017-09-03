МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Группа хулиганов пыталась проникнуть в Покровский женский монастырь в центре Москвы, трое из них задержаны и доставлены в отделение полиции, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Как рассказал источник, злоумышленники стучали в двери монастыря, который сейчас закрыт для посещения.
"В полицию поступило сообщение о нарушении общественного порядка возле дома 58 на Таганской улице. Три человека доставлены в отдел полиции для дальнейшего разбирательства", — сказал дежурный офицер, добавив, что по факту случившегося проводится проверка.
По данным сайта монастыря, он принадлежит Русской православной церкви Московского патриархата и открыт ежедневно с 7 до 20 часов, а в воскресенье — с 6:00 до 20:00.