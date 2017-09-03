Хадж в Мекке завершился обрядом побивания камнями дьявола и обходом Каабы

МЕККА, 3 сен — РИА Новости. Хадж в Саудовской Аравии завершился в воскресенье обрядом побивания камнями дьявола и последним обходом Каабы. Корреспондент РИА Новости понаблюдал за процессом, после которого паломники официально получают титул "хаджи".

Побивание камнями Шайтана (дьявола) является одним из ритуалов хаджа и символизирует действия пророка Ибрагима, который отгонял дьявола камнями, когда тот пытался сбить его с пути и отговаривал принести сына Исмаила в жертву. Тем самым Ибрагим ослушался бы Аллаха, но он этого не сделал.

Ежегодно паломники в ночь перед Курбан-байрамом собирают несколько миллионов камней в долине Мина в Мекке и равнине Муздалифа. Согласно самой распространенной версии богословов, паломнику необходимо собрать 49 камней.

Камешки бросаются в три Джамарата — три стены высотой в 25 метров, обитые каучуком. Называются они, соответственно, малый, средний и большой Джамарат. Стены возведены недавно. До трагедии 2004 года, когда давка среди бросавших камни паломников унесла жизни более 250 человек, Джамараты представляли собой небольшие столбы. Люди часто случайно попадали друг в друга камнями, задыхались в давке.

Ныне процесс проходит вполне безопасно, под контролем многочисленных полицейских и военных.

Четыре этажа для каждого

Джамараты сейчас фактически представляют собой высокотехнологичные здания высотой в четыре этажа с лифтами, эскалаторами и эстакадами. Чем-то они напоминают многоуровневые парковки, только без автомобилей. Попасть к ним можно пешком из палаток в долине Мина или же приехать на монорельсе. Паломников делят на потоки, тем самым избегая большого скопления людей. Входы на каждый из этажей находятся на приличном расстоянии друг от друга.

Человеческая река с разноцветными зонтиками не останавливается ни на минуту. Мужчины, женщины, малолетние дети со всех концов света и всех цветов кожи стремятся выполнить ритуал.

В небе регулярно барражируют вертолеты, готовые немедленно отреагировать на чрезвычайные ситуации. Вертолетные площадки расположены во многих точках хаджа, одна из самых больших находится на башне у Джамаратов. Контроль за процессом осуществляется также через камеры слежения.

Начальник служб безопасности на хадже Халид аль-Харби заявил, что за время хаджа в 2017 году не зафиксировано случаев давки. "За ситуацией круглосуточно следят 500 камер, они передают сигнал сразу в центр мониторинга", — заявил он местным СМИ.

Шайтан, получай

В первый день (Курбан-байрам) паломникам необходимо бросить семь камней только в самый большой Джамарат. На второй и третий день паломники бросают семь камней в каждый из трех Джамаратов. После обряда необходимо совершить небольшую молитву, направив лицо к Каабе. При этом невысокие паломники подходят непосредственно к ограждению возле Джамаратов, а высокие стоят чуть подальше. В результате приходится проходить мимо них, пригнув голову, дабы избежать попадания камней прямиком в голову.

Многие после этого остаются на территории Джамаратов, чтобы сделать фотографии на память. Для этого они изображают, что кидают камни, или же просто делают селфи на фоне Джамаратов. Долго постоять не удается — военные подгоняют зазевавшихся паломников обращением "хаджи", показывая, что пора уже двигаться вперед. Но паломникам всё понятно и без слов — толпа напирает сзади.

При каждом бросании камня верующие произносят фразу "Аллах велик" (Аллах акбар). Некоторые, впрочем, добавляют еще что-нибудь от себя, чувствуя особую важность момента. "Шайтан, получай! Вот тебе", — слышится в толпе русская речь.

"Возможно, это первый и последний хадж для многих паломников, поэтому важно, чтобы они выполняли все ритуалы согласно правилам", — говорит представитель министерства культуры Саудовской Аравии, сопровождающий делегацию из РФ.

После первого дня ритуала побивания (рам-й аль-джамарат) улицы возле столбов усыпаны волосами паломников: это тоже часть ритуала. Паломники должны состричь волосы и тем самым выйти из состояния ихрама — после этого мужчинам разрешается снять белое одеяние и надеть обычную одежду. Секретариат Мекки подготовил шесть пунктов стрижки, которые могут одновременно обслуживать сразу тысячу человек. "Сделано это, чтобы обряд проводился в безопасных условиях и чтобы паломникам не приходилось идти куда-то далеко в толпе", — цитирует газета секретариат.

Однако многие все же решили прибегнуть к помощи соратников — в результате головы паломников украшают пластыри и запекшаяся кровь от неаккуратной стрижки опасной бритвой.

Финальный обход

Хадж считается выполненным при совершении прощального обхода Каабы. Паломники семь раз обходят святыню, произнося молитвы и словословия.

Как и в случае с бросанием камней, паломники при обходе на всякий случай спрашивают соратников, прошли ли они именно семь кругов. Если они в этом не уверены, совершается еще один круг.

Впереди паломников ждет или возвращение домой, или заезд в еще один святой город Саудовской Аравии — Медину. Там они смогут посетить могилы пророка Мухаммада и его родственников. Некоторые планируют дополнительно совершить малое паломничество — умру — за своих родственников.