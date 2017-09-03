Сотни мусульман вышли на акцию протеста у посольства Мьянмы в Москве

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. У посольства Мьянмы в центре столицы собрались сотни человек, которые протестуют против действий правительственных войск этой страны против мусульман-рохинджа, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
На месте проведения акции находятся сотрудники полиции и Росгвардии, они охраняют общественный порядок. В пресс-службе столичного ГУ МВД сообщили РИА Новости, что правонарушений не зафиксировано. Позднее стало известно, что митингующие начали расходиться.
В пятницу агентство Рейтер сообщило со ссылкой на заявление армии Мьянмы, что в ходе столкновений правительственных сил и боевиков-рохинджа, начавшихся неделю назад, погибли почти 400 человек, в том числе 370 боевиков и 15 военнослужащих. При этом боевиков обвинили в убийстве 14 мирных жителей.
Глава Совета муфтиев России (СМР) Равиль Гайнутдин в пятницу в праздничной проповеди в связи с наступлением Курбан-байрама призвал верующих молиться за мусульман-рохинджа в Мьянме, отметив, что там продолжается "массовая травля мирного населения". Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал происходящее в Мьянме "геноцидом".
Боевики-рохинджа 25 августа одновременно напали на несколько полицейских постов и армейские казармы в штате Ракхайн. Боестолкновения с участием армии продолжаются до сих пор.
Рохинджа (рохинья) — этнические бенгальцы-мусульмане, переселенные в Аракан в XIX — начале XX века британскими колониальными властями. В настоящее время в штате Ракхайн проживают около полутора миллионов человек, которые составляют там большинство населения. При этом лишь у немногих рохинджа имеется гражданство Мьянмы, а официальные власти и буддийское население считают их нелегальными мигрантами, приехавшими из Бангладеш.