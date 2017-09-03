Сотни мусульман вышли на акцию протеста у посольства Мьянмы в Москве

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. У посольства Мьянмы в центре столицы собрались сотни человек, которые протестуют против действий правительственных войск этой страны против мусульман-рохинджа, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

"На Большой Никитской у посольства Мьянмы собрались несколько сотен человек в поддержку погибших в ходе боестолкновений мусульман-рохинджа", — сказал источник.

На месте проведения акции находятся сотрудники полиции и Росгвардии, они охраняют общественный порядок. В пресс-службе столичного ГУ МВД сообщили РИА Новости, что правонарушений не зафиксировано. Позднее стало известно, что митингующие начали расходиться.

В пятницу агентство Рейтер сообщило со ссылкой на заявление армии Мьянмы, что в ходе столкновений правительственных сил и боевиков-рохинджа, начавшихся неделю назад, погибли почти 400 человек, в том числе 370 боевиков и 15 военнослужащих. При этом боевиков обвинили в убийстве 14 мирных жителей.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что ситуация вокруг Мьянмы вызывает озабоченность. "Я не могу ничего сказать сейчас по этой проблеме. Мы действительно видели сообщения СМИ. Эти сообщения вызывают обеспокоенность, но, не имея реальной информации — дело в том, что сегодня целый день был посвящен работе над двусторонними российско-китайскими отношениями — я не стал бы делать какие-то выводы", — сказал Песков, отвечая на вопрос, обсуждалась ли с Путиным тема притеснения властями Мьянмы мусульман в этой стране, вызвавшая реакцию общественности в российской столице.

Глава Совета муфтиев России (СМР) Равиль Гайнутдин в пятницу в праздничной проповеди в связи с наступлением Курбан-байрама призвал верующих молиться за мусульман-рохинджа в Мьянме, отметив, что там продолжается "массовая травля мирного населения". Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал происходящее в Мьянме "геноцидом".

Боевики-рохинджа 25 августа одновременно напали на несколько полицейских постов и армейские казармы в штате Ракхайн. Боестолкновения с участием армии продолжаются до сих пор.

Рохинджа (рохинья) — этнические бенгальцы-мусульмане, переселенные в Аракан в XIX — начале XX века британскими колониальными властями. В настоящее время в штате Ракхайн проживают около полутора миллионов человек, которые составляют там большинство населения. При этом лишь у немногих рохинджа имеется гражданство Мьянмы, а официальные власти и буддийское население считают их нелегальными мигрантами, приехавшими из Бангладеш.