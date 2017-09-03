Паломники рассказали о заметном прогрессе в организации хаджа

МЕККА, 3 сен — РИА Новости, Заман Рамазанов. Успешное проведение такого массового мероприятия, как ежегодное паломничество мусульман, требует повышенного внимания со стороны организаторов — властей Саудовской Аравии. Опрошенные РИА Новости паломники единодушно сошлись во мнении, что в организации хаджа в 2017 году наблюдается значительный прогресс.

Власти Саудовской Аравии заявили в субботу, что всего в страну совершить хадж прибыли 1,75 миллиона паломников, еще 600 тысяч человек — граждане королевства. Министр внутренних дел страны Мансур ат-Турки ранее заявил, что безопасность хаджа обеспечивают более 100 тысяч сотрудников служб безопасности. При этом он подчеркнул, что безопасность зависит и от поведения самих паломников.

Корреспондент египетского телеканала Ахмед Таха не первый раз совершает хадж. "Первый раз я отправился в хадж 15 лет назад. Было гораздо хуже", — вспоминает Ахмед. По его словам, особенно серьезной ситуация традиционно была в месте выхода паломников из зоны Джамарат, где совершается ритуал побивания дьявола камнями, в долину Мина, где расположен крупнейший палаточный городок в мире.

"Тогда не было разделения входа и выхода: два потока смешивались и сбивали друг друга с ног. Сейчас эту проблему решили — люди кидают камни на четырех этажах", — отметил журналист.

Как убедился корреспондент РИА Новости, потоки верующих теперь действительно разделены. Полицейские и представители национальной гвардии регулируют движение, время от времени устанавливая новые заборы и перекрывая дороги.

"Есть, конечно, небольшие проблемы, но их тяжело сразу решить, когда такие толпы", — рассказывает паломник из Дагестана.

Большинство опрошенных агентством паломников вспоминают трагедии 2004 и 2015 годов, когда в давках погибли, соответственно, более 250 и 770 человек, по официальной информации. По данным агентства Ассошиэйтед Пресс, жертвами стали свыше 2100 человек.

Местные власти заявили в субботу, что в этом году хадж обошелся без инцидентов: зафиксированы лишь случаи смерти пожилых паломников от хронических болезней.

Без знания языка тяжело, но можно

Основные проблемы у русскоговорящей части паломников связаны с незнанием арабского или английского языков. Указатели есть на обоих языках, однако не все паломники, особенно пожилые, владеют ими.

"Жаль, что нет сопровождающего переводчика. Временами очень тяжело понять, куда идти дальше, что делать", — сетует паломник из российской группы. Верующие стараются помогать друг другу — всегда найдется тот, кто более осведомлен о порядке совершения ритуалов или знает по крайней мере английский язык.

Однако все эти досадные обстоятельства для многих — не препятствие. Паломник из Македонии Мухаммад рассказал историю Шамсуддина из Ингушетии, прибывшего на хадж в 2016 году и не знавшего никаких иностранных языков.

"Сначала Шамсуддин перепутал терминалы в аэропорту Джидды, однако ему встретился таксист-египтянин, который — о чудо — знал русский! Тот отвез его в нужный отель", — рассказал собеседник агентства. Далее мужчине необходимо было попасть в Мекку, так как он опоздал на автобусы, выделенные приглашавшей его стороной.

"В отеле он познакомился с египтянином, который тоже знал русский в совершенстве, тот отвез его в Мекку. А уже в Мекке он нашел туркмена, опять же знавшего русский", — говорит Мухаммад. "В итоге он благополучно съездил на хадж без знания языков. Это всё помощь Аллаха", — воодушевленно говорит паломник.

Каждому паломнику выдан бейдж с QR-кодом и информацией: на арабском языке указаны имя, фотография и приглашающая сторона. Бейджи отличаются цветами — к примеру, у приглашенных министерством культуры журналистов бейджи бордового цвета. Службы безопасности сканируют бейдж, когда паломник входит на различные объекты, благодаря бейджу можно вернуть заблудившегося паломника к его группе.

В поисках ножниц и баранов

Многие паломники, прибывшие в Мекку, оказались в трудной ситуации, так как при посадке в самолет у них отняли ножницы. Они необходимы, чтобы состричь волосы и тем самым выйти из состояния ихрама — после этого мужчинам разрешается снять белое одеяние и надеть обычную одежду.

"Отняли ножницы в аэропорту Стамбула, а еще и нож, красивый такой. Как так-то", — возмущается паломник из Казани, который уже давно не летал за границу. Одному мужчине каким-то образом всё же удалось пронести ножницы на борт.

Без знания арабского тяжело и решить проблему жертвоприношения на Курбан-байрам. Мусульманские ученые считают, что жертву можно принести в течение трех дней после праздника.

В Мекке все чаще прибегают к онлайн-услуге, но есть и посредники, которые действуют по старинке: собирают сумму в 120 долларов или 450 саудовских риалов со страждущих, затем вручают им чек. Документ свидетельствует, что на сданные деньги куплено и зарезано в соответствии с правилами ислама животное, мясо которого раздадут беднякам Мекки и нескольких стран.

Во время сдачи денег паломники обращаются к посреднику на удивительной смеси языков, прибегают к помощи языка жестов, некоторые решают задать мужчине вопросы религиозного толка, на которые тот, увы, ответить не может.

Но, в конце концов, небольшие проблемы не могут испортить праздничный дух хаджа: для многих верующих это главное событие в жизни, которое они запомнят на всю жизнь.