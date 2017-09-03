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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

Паломники рассказали о заметном прогрессе в организации хаджа

13:1503.09.2017
(обновлено: 13:25 03.09.2017)
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© РИА Новости / Заман РамазановГора Арафат близ Мекки в Саудовской Аравии. 1 сентября 2017Гора Арафат близ Мекки в Саудовской Аравии. 1 сентября 2017
© РИА Новости / Заман Рамазанов

МЕККА, 3 сен — РИА Новости, Заман Рамазанов. Успешное проведение такого массового мероприятия, как ежегодное паломничество мусульман, требует повышенного внимания со стороны организаторов — властей Саудовской Аравии. Опрошенные РИА Новости паломники единодушно сошлись во мнении, что в организации хаджа в 2017 году наблюдается значительный прогресс.

Паломники в Мекке. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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На хадж в Саудовскую Аравию из-за границы прибыло более 1,7 млн паломников
Власти Саудовской Аравии заявили в субботу, что всего в страну совершить хадж прибыли 1,75 миллиона паломников, еще 600 тысяч человек — граждане королевства. Министр внутренних дел страны Мансур ат-Турки ранее заявил, что безопасность хаджа обеспечивают более 100 тысяч сотрудников служб безопасности. При этом он подчеркнул, что безопасность зависит и от поведения самих паломников.

Корреспондент египетского телеканала Ахмед Таха не первый раз совершает хадж. "Первый раз я отправился в хадж 15 лет назад. Было гораздо хуже", — вспоминает Ахмед. По его словам, особенно серьезной ситуация традиционно была в месте выхода паломников из зоны Джамарат, где совершается ритуал побивания дьявола камнями, в долину Мина, где расположен крупнейший палаточный городок в мире.

"Тогда не было разделения входа и выхода: два потока смешивались и сбивали друг друга с ног. Сейчас эту проблему решили — люди кидают камни на четырех этажах", — отметил журналист.

Как убедился корреспондент РИА Новости, потоки верующих теперь действительно разделены. Полицейские и представители национальной гвардии регулируют движение, время от времени устанавливая новые заборы и перекрывая дороги.

"Есть, конечно, небольшие проблемы, но их тяжело сразу решить, когда такие толпы", — рассказывает паломник из Дагестана.

Большинство опрошенных агентством паломников вспоминают трагедии 2004 и 2015 годов, когда в давках погибли, соответственно, более 250 и 770 человек, по официальной информации. По данным агентства Ассошиэйтед Пресс, жертвами стали свыше 2100 человек.

Местные власти заявили в субботу, что в этом году хадж обошелся без инцидентов: зафиксированы лишь случаи смерти пожилых паломников от хронических болезней.

© РИА Новости / Заман РамазановГора Арафат близ Мекки в Саудовской Аравии
© РИА Новости / Заман Рамазанов
Гора Арафат близ Мекки в Саудовской Аравии

Без знания языка тяжело, но можно

Основные проблемы у русскоговорящей части паломников связаны с незнанием арабского или английского языков. Указатели есть на обоих языках, однако не все паломники, особенно пожилые, владеют ими.

Паломники в Мекке. 1 сентября 2017
© РИА Новости / Рамазанов
Вечный двигатель ислама: паломники обходят кругом Каабу
"Жаль, что нет сопровождающего переводчика. Временами очень тяжело понять, куда идти дальше, что делать", — сетует паломник из российской группы. Верующие стараются помогать друг другу — всегда найдется тот, кто более осведомлен о порядке совершения ритуалов или знает по крайней мере английский язык.

Однако все эти досадные обстоятельства для многих — не препятствие. Паломник из Македонии Мухаммад рассказал историю Шамсуддина из Ингушетии, прибывшего на хадж в 2016 году и не знавшего никаких иностранных языков.

"Сначала Шамсуддин перепутал терминалы в аэропорту Джидды, однако ему встретился таксист-египтянин, который — о чудо — знал русский! Тот отвез его в нужный отель", — рассказал собеседник агентства. Далее мужчине необходимо было попасть в Мекку, так как он опоздал на автобусы, выделенные приглашавшей его стороной.

"В отеле он познакомился с египтянином, который тоже знал русский в совершенстве, тот отвез его в Мекку. А уже в Мекке он нашел туркмена, опять же знавшего русский", — говорит Мухаммад. "В итоге он благополучно съездил на хадж без знания языков. Это всё помощь Аллаха", — воодушевленно говорит паломник.

Каждому паломнику выдан бейдж с QR-кодом и информацией: на арабском языке указаны имя, фотография и приглашающая сторона. Бейджи отличаются цветами — к примеру, у приглашенных министерством культуры журналистов бейджи бордового цвета. Службы безопасности сканируют бейдж, когда паломник входит на различные объекты, благодаря бейджу можно вернуть заблудившегося паломника к его группе.

© РИА Новости / Заман РамазановГора Арафат близ Мекки в Саудовской Аравии
© РИА Новости / Заман Рамазанов
Гора Арафат близ Мекки в Саудовской Аравии

В поисках ножниц и баранов

Гора Арафат близ Мекки в Саудовской Аравии
© РИА Новости / Заман Рамазанов
Стояние под солнцем: паломники со всего мира стекаются на гору Арафат
Многие паломники, прибывшие в Мекку, оказались в трудной ситуации, так как при посадке в самолет у них отняли ножницы. Они необходимы, чтобы состричь волосы и тем самым выйти из состояния ихрама — после этого мужчинам разрешается снять белое одеяние и надеть обычную одежду.

"Отняли ножницы в аэропорту Стамбула, а еще и нож, красивый такой. Как так-то", — возмущается паломник из Казани, который уже давно не летал за границу. Одному мужчине каким-то образом всё же удалось пронести ножницы на борт.

Без знания арабского тяжело и решить проблему жертвоприношения на Курбан-байрам. Мусульманские ученые считают, что жертву можно принести в течение трех дней после праздника.

В Мекке все чаще прибегают к онлайн-услуге, но есть и посредники, которые действуют по старинке: собирают сумму в 120 долларов или 450 саудовских риалов со страждущих, затем вручают им чек. Документ свидетельствует, что на сданные деньги куплено и зарезано в соответствии с правилами ислама животное, мясо которого раздадут беднякам Мекки и нескольких стран.

Во время сдачи денег паломники обращаются к посреднику на удивительной смеси языков, прибегают к помощи языка жестов, некоторые решают задать мужчине вопросы религиозного толка, на которые тот, увы, ответить не может.

Но, в конце концов, небольшие проблемы не могут испортить праздничный дух хаджа: для многих верующих это главное событие в жизни, которое они запомнят на всю жизнь.

© AFP 2017 / Bandar AldandaniПаломники во время хаджа становятся на молитву вокруг Каабы в мечети Масджид аль-Харам в Мекке
© AFP 2017 / Bandar Aldandani
Паломники во время хаджа становятся на молитву вокруг Каабы в мечети Масджид аль-Харам в Мекке
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Религия и мировоззрение
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