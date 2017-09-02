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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

Вечный двигатель ислама: паломники обходят кругом Каабу

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Празднование Курбан-байрама (21)
14:5202.09.2017
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© РИА Новости / РамазановПаломники в Мекке. 1 сентября 2017Паломники в Мекке. 1 сентября 2017
© РИА Новости / Рамазанов

МЕККА, 2 сен — РИА Новости, Заман Рамазанов. Муэдзин громогласно читает молитву для нескольких тысяч паломников, которые идут против часовой стрелки вокруг куба, облаченного в черную ткань с золотой нитью. Паузы между словами муэдзина заполняются щебетом многочисленных птиц, кружащих вихрем над толпой. Людей уже много веков притягивает в Запретную мечеть Мекки желание искупить грехи и добиться исполнения замыслов.

Гора Арафат близ Мекки в Саудовской Аравии
© РИА Новости / Заман Рамазанов
Стояние под солнцем: паломники со всего мира стекаются на гору Арафат
Ритуал обхода Каабы (таваф), согласно исламским воззрениям, впервые совершил пророк Ибрагим. Пророк Мухаммад также во время своего первого и единственного хаджа выполнял обход Каабы. Отсчет семи кругов начинается с Черного камня, встроенного в здание святыни. Прикосновение к нему является заветной целью многих прибывших на хадж.

Вход в мечеть колоссальных размеров, построенную вокруг Каабы, начинается с омовения, затем необходимо запомнить название и порядковый номер ворот, через которые заходит паломник. Эта информация в дальнейшем поможет группам паломников не заблудиться и найти друг друга. Части территории мечети, коих немало, названы в честь королей Саудовской Аравии.

© РИА Новости / РамазановПаломники вокруг Каабы. 1 сентября 2017
© РИА Новости / Рамазанов
Паломники вокруг Каабы. 1 сентября 2017

Двое мужчин из африканских стран приветствуют друг друга — они явно видятся впервые именно здесь и из вежливости обмениваются дежурными фразами. Диалог сам по себе примечателен. "Приветствую! — Здравствуйте! — Как вы?— Слава Богу, а вы?— Бог славен! Как ваши дела?— Хорошо, Бог велик! — Как семья?— Бог превыше всего, хорошо, а ваша?— Слава Аллаху, хорошо!". После короткого общения мужчины расходятся — возможно, они больше никогда не встретятся.

Паломники в Мекке
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Старейшим участником хаджа является 104-летняя жительница Индонезии
Паломникам необходимо семь раз обойти Каабу против часовой стрелки в начале хаджа и еще семь — по его завершению. Обороты можно совершать как на различных уровнях мечети, так и в непосредственной близости от святыни, что и делают многие, пытаясь прикоснуться к черному камню. На внешнем периметре мечети круги гораздо длиннее, но и идти там безопаснее, так как желающие прикоснуться к черному камню пытаются идти наперерез толпе, создавая давку.

Российские паломники совершают обряд глубокой ночью, в три часа. Сделано это не в последнюю очередь из-за желания избежать столпотворения и невыносимой жары. Впрочем, температура и ночью не опускается ниже +35. В мечети установлено огромное число кондиционеров, вентиляторов, на подступах к ней бесплатно раздается вода.

Взгляд при очередном обходе невольно останавливается на лежащих на полу мечети носилках. Они за заборчиком, похожим на детский манеж. На колонне возле них надпись: "подготовка тел к похоронам — обмывание". На носилках лежат тела умерших сегодня, накрытые тканью — их необходимо похоронить до заката.

Многие прибыли на хадж со своими родственниками, которым уже трудно передвигаться — они перемещаются на инвалидных колясках. Часто раздаются крики маленьких детей и кашель хронически больных.

Некоторые паломники сомневаются в том, что они прошли именно семь кругов и на всякий случай совершают еще один. Завершается обход молитвой на мраморном полу мечети.

© РИА Новости / РамазановПаломники в Мекке. 1 сентября 2017
© РИА Новости / Рамазанов
Паломники в Мекке. 1 сентября 2017

После обхода многие верующие совершают еще один ритуал — бег между холмами Сафа и Марва. Обряд символизирует собой поиски женой Ибрагима Хаджар воды для изнемогавшего от жары сына Исмаила. Холмы расположены во внутреннем дворе мечети за стеклянными перегородками и соединены коридором, где тоже установлены кондиционеры. Коридор с мраморными стенами и полом разделен на две дорожки в различных направлениях, а еще две посередине предназначены для пожилых и инвалидов.

Паломники во время хаджа становятся на молитву вокруг Каабы в мечети Масджид аль-Харам в Мекке.Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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В Саудовской Аравии, где совершается хадж, установилась аномальная жара
По завершении бега, который из-за огромных толп является бегом лишь частично, большую часть времени паломники просто идут — верующие выходят на улицу, где пробиваются первые лучи солнца. Бессонная ночь прошла не зря — совершены важнейшие ритуалы.

Впрочем, впереди еще одно испытание. Группу паломников, приглашенную министерством культуры Саудовской Аравии, отвозят на автобусах от Запретной мечети к палаточному лагерю в долине Мина. Российская делегация из-за желания совершить все ритуалы опоздала к отправлению автобуса и в итоге добиралась до лагеря вместе с организаторами на такси в течение пяти часов через колоссальные пробки.

Российские паломники были немало удивлены, увидев автобусы, прибывающие в лагерь с паломниками лишь через 8 часов после отправления, несмотря на расстояние меньше 10 километров от мечети до лагеря. "Можно было пешком пройти это расстояние, быстрее бы получилось", — делится мыслями паломник из Узбекистана, который провел в автобусе восемь часов.

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Религия и мировоззрение
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