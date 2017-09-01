Окончание хаджа и начало учебного года: в России отметили Курбан-байрам

МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. Мусульманский мир в пятницу встретил самый главный день в исламе – праздник жертвоприношения и окончания хаджа Ид аль-адха или Курбан-байрам. В этом году Курбан-байрам пришелся на 1-3 сентября, совпав с отмечаемым в первый день осени в России Днем знаний.

Празднование в Соборной мечети

В Москве в молитвах и проповедях, по данным полиции, приняли участие более 200 тысяч верующих (в мусульманском сообществе говорили и о 300 тысячах), в Московской области – еще около 85 тысяч.

Центр торжеств в российской столице, по традиции, находился в Московской соборной мечети. Здесь верующие занимали места в молельных залах еще с 4 утра. Однако места на всех в помещениях уже скоро не хватило, и люди вынуждены были расстилать коврики для намаза под открытым небом, на всей прилегающей к храмовому комплексу территории.

В 7 утра к верующим обратился с проповедью председатель Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин, после чего был совершен праздничный намаз. Духовный лидер первым делом поздравил всех учащихся с наступившим Днем знаний: "Наш праздник совпал с началом нового учебного года. Многомиллионная школьная аудитория в этом году увеличилась более чем на миллион — это наши дети и внуки отправились в школы за новыми знаниями… Да ниспошлет Всевышний успех всем на пути обретения знаний".

После этого Равиль Гайнутдин зачитал многочисленные приветствия в адрес российских мусульман от руководителей государств, рассказал о необходимости хаджа, напомнил о главных ценностях ислама и призвал "по всему миру" молиться за мусульман-рохинджа в Мьянме, где в эти дни "от голода, болезней и военных столкновений гибнут невинные люди".

А муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов в своем обращении подчеркнул, что каждый мусульманин должен олицетворять собой и своими поступками те принципы, которые заложены в основу ислама. "Главный из них в том, что Всевышний принимает только благое. Он не нуждается ни в жертвах, ни в кровопролитии. Однако такое качество, как жертвенность, сопереживание людским страданиям, сопричастность с ними — и есть Божественный призыв к человеку верующему. Именно поэтому в эти дни особенно ценно пожертвование, передача мяса или иной милостыни в пользу нуждающихся", — сказал Аляутдинов.

После реставрации, завершившейся в 2015 году, площадь Московской соборной мечети составляет более 19 тысяч квадратных метров (увеличена в 20 раз), что позволяет собираться на намаз одновременно 10 тысячам верующих. Шестиэтажный храм оснащен семью лифтами и всем необходимым для прихожан, а также оборудованием для людей с ограниченными возможностями. В нескольких залах установлены большие экраны, которые транслируют происходящее в центральном зале.

Все празднование в Соборной мечети заняло около часа, и уже после 8 утра люди организованно начали расходиться, направляясь к близлежащим станциям метро и повинуясь указаниям страж порядка. А еще через час практически все здесь вернулось к обычной жизни: за последние годы схема проведения массовых мероприятий властями, силовиками и мусульманскими лидерами уже отработана.

"Неудобства, конечно, есть"

Праздничная молитва по случаю Курбан-байрама, помимо Соборной мечети, была совершена в Исторической мечети на Большой Татарской улице, мечети на Поклонной горе и в мечетях "Ярдям" и "Инам" в Отрадном, а также на трех специально выделенных властями площадках.

Ранее стало известно, что в школе №2107 в Мещанском районе Москвы, находящейся вблизи Соборной мечети, по инициативе родителей приняли решение перенести торжественную линейку по случаю Дня знаний на 4 сентября. Кроме того, глава Духовного собрания мусульман России Альбир Крганов сообщил о подобных решениях в школах различных регионов страны.

В связи с массовыми религиозными мероприятиями в пятницу в столице изменился режим работы общественного транспорта. Так, вход на станцию метро "Проспект мира" — ближайшую к Соборной мечети – был закрыт до 11.00. Кроме того, власти Москвы изменили маршруты некоторых автобусов и трамваев, курсирующих вблизи молитвенных площадок.

Конечно, это привело к некоторым неудобствам. Прежде всего, для жителей домов вблизи мечетей.

"Тут есть две стороны: конечно, это не очень удобно, так как невозможно вызвать такси и подъехать прямо к моему дому. Приходится высаживаться за 200 метров и идти пешком. Но с другой, несмотря на то, что людей очень и очень много, чувствуешь себя в безопасности, ведь люди заняты праведными делами и можно предположить, что тебя не тронут. К тому же здесь много полиции", — поделилась с РИА Новости впечатлениями Екатерина, жительница одного из домов рядом с Московской соборной мечетью.

По ее словам, то, что люди совершают намаз в центре современного города – "выглядит очень интересно". К тому же в этом году "не было слышно шума".

"Если б не то, что (в день праздника) ни проехать ни пройти, мне бы вообще было без разницы", — признается она.

Разобраться с возникающими трудностями и другими вопросами в районах торжеств москвичам и гостям столицы помогали волонтеры Совета муфтиев, владеющие иностранными языками. Они давали людям возможность сориентироваться и отвечали, или пытались ответить на любые вопросы.

Жертвоприношения на Курбан

Задолго до праздника мусульманское духовенство предупредило верующих о недопустимости совершения жертвенного забоя животных в городской черте. Москвичи могли сделать это на 15 специальных площадках в Московской области. Также можно было просто заказать доставку жертвенного мяса на дом.

"После получения мяса жертвенного животного одну его треть отдают в пользу неимущих и нуждающихся людей, сирот. Для второй части приглашают гостей. А третью оставляют домочадцам. Соответственно, придя домой, из этого мяса готовят разные блюда, угощают друг друга и так далее", — рассказал первый заместитель председателя Совета муфтиев России Рушан Аббясов.

Принесение в жертву животных связано с самой историей и духовным смыслом Курбан-байрама. Не случайно арабское название праздника — Ид аль-адха, "праздник жертвоприношения".

В Коране изложена библейская история о том, как пророку Ибрахиму (Аврааму) явился ангел и передал повеление Всевышнего принести в жертву своего первенца — Исмаила (Исаака). Отец и сын смиренно приготовились исполнить волю Божию. Согласно преданию, Ибрахим повел Исмаила на место жертвоприношения в долину Мина, недалеко от современной Мекки. Но когда жертвенный нож был уже занесен, Всевышний сделал так, что он не смог резать.

Праздник длится три дня, в течение которых читаются молитвы и специальные восхваления. Тем самым верующие в какой-то мере подражают отправившимся в хадж в Саудовскую Аравию паломникам – те в это время, совершая обряды пятого столпа ислама, читают "такбир" — молитвенные восхваления Всевышнему.

Сам праздник Курбан-байрам как раз знаменует собой окончание месяца Зуль-хиджа, в который совершается хадж. В этом году в это главное в жизни каждого мусульманина паломничество в Мекку отправились 23,5 тысячи россиян.

Одна у нас отчизна

Как и в предыдущие годы, каких-либо серьезных происшествий в празднование Курбан-байрама зафиксировано не было. Общественный порядок и безопасность по всей стране 1 сентября обеспечивали почти 160 тысяч сотрудников правоохранительных органов и частных охранных организаций. Помимо полиции, дежурство несли порядка 13 тысяч военнослужащих и сотрудников Росгвардии (из около 4,5 тысяч — в Москве).

Накануне силовики провели дополнительные проверки всех мест проведения праздничных мероприятий. Школы и другие учебные заведения, мечети и выделенные площадки кинологи со служебными собаками обследовали по нескольку раз.

Помимо Москвы, основные торжества прошли в пятницу в традиционных мусульманских центрах страны – в Татарстане и в Башкирии, в Чечне и в других республиках Северного Кавказа. В центральной мечети "Ляля-тюльпан" в Уфе председатель Центрального духовного управления мусульман (ЦДУМ) России Талгат Таджуддин заявил о том, что мусульманская умма вместе с представителями других традиционных конфессий готова и дальше вносить "достойный вклад в сохранение мира, укрепление единства и могущества нашей великой державы".

Верховный муфтий призвал мусульман "в этот святой день и добрый час" молиться о мире, спокойствии и процветании России и всего мира.

"Одна, единая у нас отчизна – великая Россия. Она свята для всех нас. Опыт веков, мудрость поколений, заветы предков и великое наследие взаимопонимания и уважения нам необходимо беречь неустанным трудом и терпением во имя мира и процветания нашей Богом хранимой Родины", — сказал верховный муфтий.