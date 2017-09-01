Окончание хаджа и начало учебного года: в России отметили Курбан-байрам

МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. Мусульманский мир в пятницу встретил самый главный день в исламе – праздник жертвоприношения и окончания хаджа Ид аль-адха или Курбан-байрам. В этом году Курбан-байрам пришелся на 1-3 сентября, совпав с отмечаемым в первый день осени в России Днем знаний.
Празднование в Соборной мечети
Центр торжеств в российской столице, по традиции, находился в Московской соборной мечети. Здесь верующие занимали места в молельных залах еще с 4 утра. Однако места на всех в помещениях уже скоро не хватило, и люди вынуждены были расстилать коврики для намаза под открытым небом, на всей прилегающей к храмовому комплексу территории.
В 7 утра к верующим обратился с проповедью председатель Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин, после чего был совершен праздничный намаз. Духовный лидер первым делом поздравил всех учащихся с наступившим Днем знаний: "Наш праздник совпал с началом нового учебного года. Многомиллионная школьная аудитория в этом году увеличилась более чем на миллион — это наши дети и внуки отправились в школы за новыми знаниями… Да ниспошлет Всевышний успех всем на пути обретения знаний".
А муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов в своем обращении подчеркнул, что каждый мусульманин должен олицетворять собой и своими поступками те принципы, которые заложены в основу ислама. "Главный из них в том, что Всевышний принимает только благое. Он не нуждается ни в жертвах, ни в кровопролитии. Однако такое качество, как жертвенность, сопереживание людским страданиям, сопричастность с ними — и есть Божественный призыв к человеку верующему. Именно поэтому в эти дни особенно ценно пожертвование, передача мяса или иной милостыни в пользу нуждающихся", — сказал Аляутдинов.
Все празднование в Соборной мечети заняло около часа, и уже после 8 утра люди организованно начали расходиться, направляясь к близлежащим станциям метро и повинуясь указаниям страж порядка. А еще через час практически все здесь вернулось к обычной жизни: за последние годы схема проведения массовых мероприятий властями, силовиками и мусульманскими лидерами уже отработана.
"Неудобства, конечно, есть"
Праздничная молитва по случаю Курбан-байрама, помимо Соборной мечети, была совершена в Исторической мечети на Большой Татарской улице, мечети на Поклонной горе и в мечетях "Ярдям" и "Инам" в Отрадном, а также на трех специально выделенных властями площадках.
В связи с массовыми религиозными мероприятиями в пятницу в столице изменился режим работы общественного транспорта. Так, вход на станцию метро "Проспект мира" — ближайшую к Соборной мечети – был закрыт до 11.00. Кроме того, власти Москвы изменили маршруты некоторых автобусов и трамваев, курсирующих вблизи молитвенных площадок.
Конечно, это привело к некоторым неудобствам. Прежде всего, для жителей домов вблизи мечетей.
"Тут есть две стороны: конечно, это не очень удобно, так как невозможно вызвать такси и подъехать прямо к моему дому. Приходится высаживаться за 200 метров и идти пешком. Но с другой, несмотря на то, что людей очень и очень много, чувствуешь себя в безопасности, ведь люди заняты праведными делами и можно предположить, что тебя не тронут. К тому же здесь много полиции", — поделилась с РИА Новости впечатлениями Екатерина, жительница одного из домов рядом с Московской соборной мечетью.
По ее словам, то, что люди совершают намаз в центре современного города – "выглядит очень интересно". К тому же в этом году "не было слышно шума".
Разобраться с возникающими трудностями и другими вопросами в районах торжеств москвичам и гостям столицы помогали волонтеры Совета муфтиев, владеющие иностранными языками. Они давали людям возможность сориентироваться и отвечали, или пытались ответить на любые вопросы.
Жертвоприношения на Курбан
Задолго до праздника мусульманское духовенство предупредило верующих о недопустимости совершения жертвенного забоя животных в городской черте. Москвичи могли сделать это на 15 специальных площадках в Московской области. Также можно было просто заказать доставку жертвенного мяса на дом.
Принесение в жертву животных связано с самой историей и духовным смыслом Курбан-байрама. Не случайно арабское название праздника — Ид аль-адха, "праздник жертвоприношения".
В Коране изложена библейская история о том, как пророку Ибрахиму (Аврааму) явился ангел и передал повеление Всевышнего принести в жертву своего первенца — Исмаила (Исаака). Отец и сын смиренно приготовились исполнить волю Божию. Согласно преданию, Ибрахим повел Исмаила на место жертвоприношения в долину Мина, недалеко от современной Мекки. Но когда жертвенный нож был уже занесен, Всевышний сделал так, что он не смог резать.
Праздник длится три дня, в течение которых читаются молитвы и специальные восхваления. Тем самым верующие в какой-то мере подражают отправившимся в хадж в Саудовскую Аравию паломникам – те в это время, совершая обряды пятого столпа ислама, читают "такбир" — молитвенные восхваления Всевышнему.
Сам праздник Курбан-байрам как раз знаменует собой окончание месяца Зуль-хиджа, в который совершается хадж. В этом году в это главное в жизни каждого мусульманина паломничество в Мекку отправились 23,5 тысячи россиян.
Одна у нас отчизна
Как и в предыдущие годы, каких-либо серьезных происшествий в празднование Курбан-байрама зафиксировано не было. Общественный порядок и безопасность по всей стране 1 сентября обеспечивали почти 160 тысяч сотрудников правоохранительных органов и частных охранных организаций. Помимо полиции, дежурство несли порядка 13 тысяч военнослужащих и сотрудников Росгвардии (из около 4,5 тысяч — в Москве).
Помимо Москвы, основные торжества прошли в пятницу в традиционных мусульманских центрах страны – в Татарстане и в Башкирии, в Чечне и в других республиках Северного Кавказа. В центральной мечети "Ляля-тюльпан" в Уфе председатель Центрального духовного управления мусульман (ЦДУМ) России Талгат Таджуддин заявил о том, что мусульманская умма вместе с представителями других традиционных конфессий готова и дальше вносить "достойный вклад в сохранение мира, укрепление единства и могущества нашей великой державы".
Верховный муфтий призвал мусульман "в этот святой день и добрый час" молиться о мире, спокойствии и процветании России и всего мира.
"Одна, единая у нас отчизна – великая Россия. Она свята для всех нас. Опыт веков, мудрость поколений, заветы предков и великое наследие взаимопонимания и уважения нам необходимо беречь неустанным трудом и терпением во имя мира и процветания нашей Богом хранимой Родины", — сказал верховный муфтий.