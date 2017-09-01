Оргкомитет ЧМ-2018 отклонил предложение привлечь православных волонтеров

МОСКВА, 1 сен — Р-Спорт, Александр Рогулев. Оргкомитет по подготовке к чемпионату мира по футболу 2018 года уважает любые инициативы, связанные с добровольческим движением, однако набор волонтеров к турниру уже закрыт, заявил агентству "Р-Спорт" генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин.

Ранее заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе заявлял, что Русская православная церковь планирует привлечь к работе на ЧМ-2018 в России православных волонтеров, которые будут знакомить гостей с отечественной культурой и организовать работу молитвенных помещений по опыту Олимпиады в Сочи.

"Мы с большим уважением относимся ко всем инициативам, связанным с добровольчеством, — сказал Сорокин. — Но в целом, во-первых, программа подбора волонтеров уже закрыта. Мы находимся в стадии их обучения, так как основной пул волонтеров собран. Во-вторых, для любого чемпионата мира, проходи он в Бразилии, России, Катаре, вероисповедание волонтера не имеет значения. ЧМ – мультиконфессиональное мероприятие, где каждый волен исповедовать ту или иную религию, но это не дает преференции волонтерам той или иной религии. Разумеется, к религии мы относимся с большим уважением".