Патриарх Кирилл освятил здание православной гимназии в Калининграде

КАЛИНИНГРАД, 1 сен — РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятил здание нового, третьего корпуса православной гимназии, построенное в центре Калининграда возле главного храма региона, Кафедрального собора Христа Спасителя.

"Я очень рад, что на этом месте осуществилась моя мечта, которую я некогда высказал вслух, а потом — в соответствующих эскизах, чтобы здесь появился образовательный комплекс православной гимназии, рядом с Кафедральным собором", — сказал патриарх во время торжественной церемонии.

В гимназии обучаются 280 человек, скомплектовано 16 классов. Учащиеся осваивают основные общеобразовательные программы начального и среднего образования. Гимназия работает в режиме полного дня, после основной программы гимназисты получают разностороннее дополнительное образование.

"Школа для всех нас становится вторым домом, здесь школьники будут не только учиться добру, взаимопониманию, но и найдут друзей, с которыми будут идти по жизни. Одному человеку пройти жизнь невозможно, он должен опираться на свою семью, наставников, пусть у вас таких людей будет как можно больше", — сказал врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов, обращаясь к гимназистам.

Он добавил, что к началу учебного года правительство решило подарить гимназии сертификат на покупку мультимедийного оборудования. Во время экскурсии по построенному корпусу патриарх Кирилл определил учебную аудиторию, где можно было бы установить подарок от региональных властей.

В освященном корпусе гимназии располагаются спортивный и актовый залы, два хореографических зала, лингафонный и шесть учебных кабинетов, помещения музея церковного искусства "Ковчег" и класса школы искусств. Актовый зал на 400 мест патриарх предложил при необходимости использовать для епархиальных мероприятий. Остался довольным патриарх и современным спортивным залом.

"В наше время нам и не снилось, чтобы для нас, школьников, были открыты такие залы", — сказал Кирилл.

Первый корпус гимназии был построен в 2007-2008 годах, второй открылся в 2012 году. Третий корпус, как и предыдущие, построен на благотворительные средства. Президент международного фонда частных инвестиций, председатель совета директоров ЗАО "Автотор" Владимир Щербаков получил патриарший знак "Храмостроитель" за возведение корпуса и помощь в росписи Храма Христа Спасителя.