Патриарх Кирилл освятил здание православной гимназии в Калининграде

КАЛИНИНГРАД, 1 сен — РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятил здание нового, третьего корпуса православной гимназии, построенное в центре Калининграда возле главного храма региона, Кафедрального собора Христа Спасителя.
В гимназии обучаются 280 человек, скомплектовано 16 классов. Учащиеся осваивают основные общеобразовательные программы начального и среднего образования. Гимназия работает в режиме полного дня, после основной программы гимназисты получают разностороннее дополнительное образование.
"Школа для всех нас становится вторым домом, здесь школьники будут не только учиться добру, взаимопониманию, но и найдут друзей, с которыми будут идти по жизни. Одному человеку пройти жизнь невозможно, он должен опираться на свою семью, наставников, пусть у вас таких людей будет как можно больше", — сказал врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов, обращаясь к гимназистам.
В освященном корпусе гимназии располагаются спортивный и актовый залы, два хореографических зала, лингафонный и шесть учебных кабинетов, помещения музея церковного искусства "Ковчег" и класса школы искусств. Актовый зал на 400 мест патриарх предложил при необходимости использовать для епархиальных мероприятий. Остался довольным патриарх и современным спортивным залом.
"В наше время нам и не снилось, чтобы для нас, школьников, были открыты такие залы", — сказал Кирилл.
Первый корпус гимназии был построен в 2007-2008 годах, второй открылся в 2012 году. Третий корпус, как и предыдущие, построен на благотворительные средства. Президент международного фонда частных инвестиций, председатель совета директоров ЗАО "Автотор" Владимир Щербаков получил патриарший знак "Храмостроитель" за возведение корпуса и помощь в росписи Храма Христа Спасителя.