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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

ЦДУМ: нудно разобраться, почему сотни паломников из РФ не попали на хадж

12:1101.09.2017
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© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкОтъезд российских паломников на хадж в Саудовскую АравиюОтъезд российских паломников на хадж в Саудовскую Аравию
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Тот факт, что несколько сотен мусульман из России не смогли уехать на хадж в Саудовскую Аравию, должен стать предметом отдельного разбирательства в Совете по хаджу и Хадж-миссии России, говорится в заявлении пресс-службы Центрального духовного управления мусульман (ЦДУМ) России.

Отъезд российских паломников на хадж в Саудовскую Аравию.Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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"Без виз": сотни российских мусульман не попали в хадж, даже оплатив тур
Некоторые СМИ ранее сообщили о том, что клиенты двух туркомпаний в Москве и в Уфе не смогли совершить главное в жизни каждого мусульманина паломничество, поскольку так и не получили саудовские визы. Первый замглавы Совета муфтиев России Рушан Аббясов ранее уточнил, что уехать в хадж не смогли несколько сотен человек, отметив, что некоторые турагенты взяли на себя обязательства по отправке в хадж, не имея на это соответствующих квот, и собрали с людей деньги для организации паломничества.

Комментируя сложившуюся ситуацию, в пресс-службе ЦДУМ заявили, что у одного из турагентов, от действий которых пострадали верующие, и ранее "наблюдались проблемы с качеством предоставляемых услуг", однако, вместе с тем, компания "просто не могла собирать паломников под не существующие квоты".

"Явно была договоренность с одним из операторов, аккредитованных в Совете по хаджу, одним из ДУМ (Духовное управление мусульман — ред.). Чтобы помочь паломникам, оплатившим не предоставленные услуги, и не допустить подобных ситуаций впредь, нужно выяснять, с каким хадж-оператором были договоренности у турагента. Эта проблема должна тщательно разбираться в Совете по хаджу и Хадж-миссии России", — заявили РИА Новости в ЦДУМ России.

Совет по хаджу составляют духовные управления мусульман. Совет собирается регулярно и рассматривает общие для всех мусульман вопросы организации хаджа и необходимой поддержки со стороны государственных органов. Заседания проводятся совместно с рабочей группой комиссии при правительстве РФ, в которую входят представители федеральных органов исполнительной власти.

По предварительным данным, большинство пострадавших — пожилые люди, пенсионеры, которых привлекла доступность хадж-туров — всего около 120 тысяч рублей. Обычно цены на подобные туры начинаются от 200 тысяч рублей.

Глава Духовного собрания мусульман России, муфтий Москвы Альбир Крганов, со своей стороны, выразил сочувствие не уехавшим паломникам и отметил, что "для Всевышнего достаточно даже одного намерения совершить хадж, когда люди заплатили деньги и выехали из дома". "Понятно, что дорогие туры не по карману простому верующему человеку, у многих каждая копейка на счету. Но я бы не рекомендовал гнаться за дешевыми турами. Порой стоит заплатить на пять — десять тысяч больше", — сказал Крганов РИА Новости.

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Религия и мировоззрение
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