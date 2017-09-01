Глава Совета муфтиев поздравил российских первоклассников с Днем знаний

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Глава Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин в начале своей праздничной проповеди по случаю главного мусульманского праздника Курбан-байрам поздравил всех учащихся также с наступившим Днем знаний, отметив, что в школы по всей стране в этом году пошли более миллиона первоклассников.

"Наш праздник совпал с началом нового учебного года. Многомиллионная школьная аудитория в этом году увеличилась более чем на миллион — это наши дети и внуки отправились в школы за новыми знаниями. Мы поздравляем всех с Днем знаний", — сказал Гайнутдин в праздничной проповеди в Московской соборной мечети.

"Да ниспошлет Всевышний успех всем на пути обретения знаний", — добавил муфтий.

Курбан-байрам в этом году отмечается 1-3 сентября и совпадает с Днем знаний. Мусульманский праздник знаменует собой окончание хаджа — паломничества к святыням ислама в Мекке и Медине.