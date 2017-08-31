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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

В Саудовской Аравии потерялся российский паломник

23:2831.08.2017
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© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкСаудовская Аравия. Архивное фотоСаудовская Аравия. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МЕККА, 31 авг — РИА Новости. Паломник из российской делегации потерялся после восхождения на гору Арафат близ Мекки в Саудовской Аравии и не выходит на связь, сообщили РИА Новости координаторы группы на месте.

Паломники во время хаджа становятся на молитву вокруг Каабы в мечети Масджид аль-Харам в Мекке.Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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В Саудовской Аравии, где совершается хадж, установилась аномальная жара

Паломник из Дагестана в возрасте примерно 63 лет ушел рано утром в четверг на гору Арафат. Стояние на горе является одним из ключевых моментов хаджа.

Другие участники делегации отправились на гору позже и вернулись к закату, как было ранее обговорено. По состоянию на 22.30 по местному времени пожилой паломник так и не появился. Его телефон недоступен.

"Мы подключили все службы безопасности, и полицейских тоже. Возможно, они нам сообщат информацию о нем к утру", — заявил РИА Новости координатор группы Али.

Паломники, совершающие хадж, в мечете Месжид аль-Харам в Мекке
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Около 2 млн паломников приступили к обрядам хаджа в Саудовской Аравии
Друзья мужчины сообщили, что он говорит на одном из языков, распространенных в Пакистане. "Возможно, пакистанские паломники ему помогли", — заявил координатор группы.

На данный момент большая часть паломников сошла с горы Арафат и готовится к следующему этапу хаджа — побиванию дьявола камнями в местности Муздалифа.

В Мекке сегодня установилась 42-градусная жара.

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Религия и мировоззрение
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