Старейшим участником хаджа является 104-летняя жительница Индонезии

МОСКВА, 31 авг – РИА Новости. Сточетырехлетняя жительница Индонезии является в этом году старейшим участником хаджа – паломничества к святыням ислама в Саудовской Аравии; все паломники обеспечены специальными электронными браслетами с их личными данными и медицинской информацией, сообщает в четверг Центр международных связей (CIC) министерства культуры и информации королевства.

"В число старейших паломников, прибывших в Мекку в этом году, входит 104-летняя Мэрайя Маргхани Мухаммад (Mariah Marghani Muhammad) из Индонезии. Для нее, как и для других верующих, организаторы хаджа обеспечили широкий спектр услуг, гарантирующих комфорт паломников во время их пребывания в Саудовской Аравии", — говорится в сообщении Центра, поступившем в четверг в РИА Новости.

В среду в Мекке начались основные обряды хаджа, а в четверг паломники со всего мира направились к горе Арафат в предместье Мекки, чтобы совершить там молитвенное стояние. Как отметили в CIC, несмотря на то, что хадж является одним из старейших ритуалов паломничества в мире, сегодня современные технологии помогают обеспечить удобство и безопасность паломников.

"В частности, каждому паломнику предоставляется электронный браслет, содержащий личные данные и медицинскую информацию, что позволяет обслуживающему персоналу хаджа идентифицировать их личности и предоставлять необходимую помощь. Водостойкие браслеты с GPS-треккером, информирующие паломников о времени молитвы, также обеспечивают доступ к мультиязычному центру помощи для верующих, не говорящих по-арабски", — сообщается в пресс-релизе.

Всего в Мекку для совершения хаджа, по информации властей Саудовской Аравии, прибыло 2 миллиона паломников, из них 23,5 тысяч паломников из России. Больше всего верующих прибыли из Пакистана (184 тысячи), Индии (170 тысяч), Бангладеш (127 тысяч), Турции (90 тысяч). Около 94% паломников прибыли в страну воздушным транспортом. Некоторые преодолевают свой путь в Мекку на автобусах, минивэнах и автомобилях.

Неотложную медицинскую помощь в Саудовской Аравии предоставляют более 2 тысяч сотрудников саудовского подразделения "Красного креста", сообщает CIC.