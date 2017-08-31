Никаких признаков клерикализации в современной России нет, заявляют в РПЦ

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Никаких признаков клерикализации в современном российском государстве нет, при этом рост авторитета религиозных организаций в обществе, безусловно, налицо, заявил в четверг на круглом столе в Общественной палате РФ председатель синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.

Обсуждение в ОП РФ было посвящено теме "Светское государство и духовно-нравственное развитие".

"Мы часто сегодня используем слово "клерикализация". Клерикализация имеет вполне определенное общее понимание, и оно заколючается в том, что это попытка религиозной организации присвоить себе светскую или даже государственную, прежде всего государственную, власть. У нас сегодня нет никаких признаков клерикализации, в современных российских условиях", — заявил Легойда.

В то же время он признал, что попытки влияния религиозных организаций на общество и рост их авторитета в социуме, "безусловно, существуют".

"Но это не может называться "клерикализацией". Потому что это влияние не распространяется и не является попыткой присвоить себе политическую, государственную власть. И таких желаний, открытых или даже скрытых, не существует", — заявил глава синодального отдела, сославшись при этом на аналогичную позицию и других религиозных конфессий.

По его словам, в ходе публичных дискуссий часто смешиваются понятия "светскость государства" и "светскость общества", что, на самом деле, разные вещи, в результате чего "считают, что есть признаки клерикализации".

"Потому что светскость государства отождествляется со светскостью общества. Мне кажется, что эта религиозная повестка, которая сегодня существует в публичном пространстве, не должна компрометироваться, на мой взгляд, безответственными заявлениями об угрозе клерикализации. Оснований для этого нет. Либо тогда нужно пояснить, что понимается под клерикализацией, и можно ли вообще это называть клерикализацией", — добавил представитель РПЦ.

Как отметил Легойда, являющийся также председателем комиссии Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте РФ по вопросам гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, по поводу содержания понятия "светскости" еще необходимы широкие дискуссии, чтобы уточнить смыслы и значения.

"Светскость чиновников — она исключает возможность для чиновников демонстрировать свои личные религиозные взгляды? По факту современной России — не исключает, и я считаю, что это правильно. Более того, я считаю, что не должно существовать запрета ни для общественных деятелей, ни для государственного чиновника на возможность мотивации своих поступков своими религиозными взглядами", — сказал, в частности, Легойда.