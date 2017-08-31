Исследование: Англия стала исламофобской, но проиммигрантски настроенной

Марш против исламизации в Лондоне

Марш против исламизации в Лондоне

МОСКВА, 31 авг – РИА Новости. Жители Великобритании стали благожелательнее относиться к иммигрантам, однако в стране возрос уровень исламофобии, показало исследование Hope Not Hate, сообщает The Guardian.

Представители Hope Not Hate опросили более четырех тысяч человек по всей Великобритании.

Согласно опросу, 39% англичан лояльно относятся к иммигрантам. Вместе с тем из-за недавних терактов вынудили 42% граждан относиться к мусульманам с подозрением.

А около 50% людей поддерживают идею ограничения прав человека в стране "для борьбы с терроризмом". Примерно столько же опрошенных рассматривают ислам как "угрозу Западу".