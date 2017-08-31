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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

В РПЦ и умме не поддержали призыв пересмотреть закон о свободе совести

16:1231.08.2017
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© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкВид на Петропавловский собор, Спасскую башню Казанского Кремля (в центре) и мечеть Кул Шариф с вертолетной площадки гостиницы Гранд Отель КазаньВид на Петропавловский собор, Спасскую башню Казанского Кремля (в центре) и мечеть Кул Шариф с вертолетной площадки гостиницы Гранд Отель Казань
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Необходимости в принятии нового закона о свободе совести и о религиозных объединениях в России нет, в действующий закон при необходимости вносятся поправки и он открыт для дополнений. Такое мнение высказали в четверг в ходе дискуссии в Общественной палате РФ представители Русской православной церкви и мусульманского сообщества.

Выступая на круглом столе в ОП РФ "Светское государство и духовно-нравственное развитие", глава комиссии по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений Иосиф Дискин предложил принять новую редакцию федерального закона "О свободе совести и религиозных организациях", действующего с 1997 года. По его мнению, это нужно сделать, исходя из "ясного понимания новых задач общественного развития, роли религиозных сообществ и организаций в духовно-нравственном развитии, защиты прав и свобод личности, принятых международных обязательств".

"Как официальный представитель Русской церкви, могу сказать, что на нынешнем этапе я не считаю приоритетом номер один вопрос о пересмотре в ближайшее время закона о свободе совести. Не будем забывать, что в закон вносились дополнения, поправки. Соответственно, путь поправок есть, он открыт, его никто не отменял, он существует", — заявил в ответ на предложение Дискина председатель синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Представители всех религиозных конфессий России. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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В ОП предлагают принять новую редакцию закона о свободе совести
По его словам, принятие принципиально нового закона — это "дискуссионный вопрос". "Если есть претензии — давайте разберемся, может быть, они снимаются за счет поправок. Зачем тогда сразу говорить о необходимости написания нового закона?" — добавил Легойда.

В свою очередь, присутствовавший на заседании председатель Духовного собрания мусульман России, муфтий Москвы Альбир Крганов также заявил РИА Новости, что действующий закон "хороший, в него вносилось несколько изменений, и он открыт для них". По словам Крганова, если появляются "некие озабоченности", связанные "с буквой закона", то "всегда этот вопрос можно решить, и законодатель в лице профильного комитета Госдумы с пониманием к этому отнесется".

"Мы должны понимать: действующая модель российского закона очень правильная. И мы не должны здесь, ни в коем случае, принимать те разъяснения "светскости", "клерикализма" и других подобных терминов, которые приняты в Европе, потому что у них другое общество, другой менталитет, другая история и понимание. В России светскость не предполагает атеистическую борьбу с религией. Да, у нас есть светская часть общества, есть религиозная часть, и здесь нельзя наше общество искусственно разделять", — отметил муфтий.

"Думаю, такие законы трогать пока нельзя, больших нареканий по этому поводу нет", — добавил он.

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Религия и мировоззрение
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