Испанские католики вызвали скандал, поклонившись языческому богу Ганеше

МОСКВА, 31 авг – РИА Новости. В Испании разразился скандал после того как генеральный викарий епархии, расположенной в Сеуте и Мелилье, позволил индуистам, поклоняющимся языческому богу Ганеше, провести праздничное шествие в католическом соборе, сообщает Crux.

Кроме того, местные католики исполнили гимн, посвященный Деве Марии, перед изображением слоноподобного Ганеши. Местная епархия признала, что такого кощунства нельзя было допускать, и приняла отставку провинившегося священника.

Ганеша — индуистский бог с телом ребенка и головой слона. Ему поклоняются как богу-защитнику, приносящему удачу.

В заявлении епархии говорится, что осуждение произошедшего ни в коем случае не должно рассматриваться как враждебность по отношению к общине индуистов. Однако призвали священников Сеута и Мелильи быть "более верными христианской традиции".

Сеута и Мелилья — два больших анклава на территории Северной Африки, которыми со времен Реконкисты владеет Испания. Как часть Испании, эти территории входят в состав Европейского союза и в качестве валюты используют евро. Несмотря на это, соседнее Марокко считает Сеуту и Мелилью своими землями.