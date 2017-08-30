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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

"Отпою быстро и дорого": кто воюет с РПЦ за рынок ритуальных услуг

08:0030.08.2017
(обновлено: 08:05 30.08.2017)
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© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкСпециализированная выставка похоронных услуг. Архивное фотоСпециализированная выставка похоронных услуг. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Антон Скрипунов

"Вы, батюшки, совсем зажрались и обнаглели, вот что я хочу вам сказать…" — обращается к священнику один из прихожан.

На вопрос, что вызвало такую бурную реакцию, он поясняет, что присутствовал на отпевании в морге напротив храма. Несмотря на то что за обряд родственники заплатили, "священник" за десять минут что-то равнодушно-невнятное спел и махнул рукой: "Закрывайте гроб".

Таких случаев по всей стране тысячи чуть ли не в каждом регионе. О незаконном бизнесе "отпевал" и том, как не попасться на их крючок, — в материале РИА Новости.

© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкПохороны
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Похороны

Дополнительный заработок

"Вчера была на похоронах в другом городе. Священник приехал на кладбище сам и отпевал прямо перед гробом. И как-то очень быстро все прошло. Минут за двадцать неторопливого пения. Священника приглашали не из конкретного храма, а в морге просто дали телефон те, кто организовывал автобус и так далее", — рассказывает москвичка Лидия.

Российские рубли. Архивное фото
© Fotolia / Anton Gvozdikov
Прихожанин кузбасской церкви оплатил отпевание купюрой "банка приколов"
При этом цены на отпевание в морге, судя по данным ряда похоронных агентств в Москве и регионах, существенно выше проведения ритуала в храме. Так, в столице с отпеванием в храме можно уложиться в две тысячи рублей, а в морге и крематории оно будет стоить порядка четырех тысяч рублей (само собой, цены везде варьируют).

Громкая история произошла несколько лет назад в Санкт-Петербурге. Местное ГУВД раскрыло целую "банду в рясах", которая совершала отпевания в часовне при Елизаветинской больнице. По словам правоохранителей, ее участники представлялись священниками Московского патриархата. Хотя на самом деле часовня принадлежит религиозной организации "Российская апостольская православная церковь", которую в Санкт-Петербургской епархии назвали "раскольнической".

"Отпевалы", по данным ГУВД, ежемесячно выручали более полумиллиона рублей. Общая выручка составила свыше 40 миллионов.

"Через дорогу, при морге, действует шайка дельцов, совершающих незаконные и неблагодатные отпевания. К сожалению, не только в нашем морге, но и во многих других по всей стране. Такой, знаете, дополнительный бизнес администрации. Устраивают на "своей" территории часовню — и вперед", — рассказывает протоиерей Константин Пархоменко, настоятель Троицкого собора Санкт-Петербурга.

© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкСпециализированная выставка похоронных услуг. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Специализированная выставка похоронных услуг. Архивное фото

"Ряженые"

Проблема "недействительных" отпеваний очень волнует РПЦ.

"В совершении богослужений на кладбищах и в моргах, увы, нередко действуют заштатные клирики из других епархий, запрещенные клирики или даже самозванцы, не имеющие права совершать какие-либо священнодействия", — сетовал в прошлом году патриарх Кирилл.

Такие бродячие священники, как отмечают в РПЦ, являются либо раскольниками, либо запрещенными в служении, либо просто "ряжеными".

Кладбище Сент-Женевьев-де-Буа во Франции
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Похоронный бизнес: черные ритуалы на рынке сакральных услуг
Кроме того, уже много лет настоятели православных храмов заявляют о настоящей профанации с отпеваниями, которая происходит из-за ритуальных фирм. Например, те советуют не завозить покойников в храм и приобретать погребальную утварь (покрывала, свечи, иконки) у них, а не в храме, где все эти предметы освящены.

Настоящая война развязалась несколько лет назад в Нижегородской области. Местная епархия пожаловалась на регионального лидера в этой сфере бизнеса из-за листовок и щитов с рекламой "услуги отпевания". Комичности ситуации добавляло то, что некоторые из них соседствовали с плакатами, украшенными слоганом "Настройся на отдых!".

"Рекламируемые компанией чтение Псалтыри по усопшим и отпевание не являются ритуальными услугами. Чтение Псалтыри — это молитва. Многие приглашают чтеца, а сами удаляются. Но ведь усопшему нужна именно общая молитва его родных. Что касается отпевания, то это особое священнодействие, и совершаться оно должно по возможности в храме", — объяснял нижегородский священник Алексий Белецкий.

В итоге рекламный совет при Торгово-промышленной палате (ТПП) области рекомендовал местным СМИ перестать рекламировать отпевание. Вдобавок представители ТПП обнаружили, что установленная компанией цена за обряд существенно завышена.

© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкОтпевание в храме
© РИА Новости / Илья Питалев
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Отпевание в храме

Как разоблачить

Подобные проблемы в Церкви решают различными способами. В некоторых храмах можно увидеть таблички, предупреждающие об "отпевалах". Кроме того, в православной среде существуют "инструкции" по их разоблачению.

"Проверить именно священнослужителя можно, задав ему некоторые вопросы по ведению православной службы. Самозванцы почти всегда отпевание-то неправильно проводят, поэтому ответы на эти вопросы они точно не знают", — советуют на одном из православных форумов.

Например, можно задать "священнику" вопрос: "Во время литургии какие частицы вынимают из второй просфоры?" (Правильный ответ: "Вынимается одна частица — в честь Божией Матери"). Или можно попросить продолжить фразу "Благообразный Иосиф…". Если в ответ вы не услышите: "… с древа снем Пречистое Тело Твое", значит, это "самосвят".

"Сами не попадитесь на этот крючок и предупредите других. Очень грустно, что многие из людей, о ком думают, что они отпеты, на самом деле не отпеты", — предостерегает протоиерей Константин Пархоменко.

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Религия и мировоззрение
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