Злоумышленники грозятся облить мусульманок в Англии кислотой

МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Британская полиция начала расследование в связи с тем, что мусульмане Брэдфорда получают письма, в которых злоумышленники угрожают им кислотными атаками, сообщает The Guardian.

Полицейские из Западного Йоркшира заявили, что "серьезно относятся к этим угрозам". Правоохранительные органы увеличили патрулирование в мусульманском районе рядом с Ганноверской площадью, где на прошлой неделе письма с угрозами получили по меньшей мере два человека.

К посылкам прилагается изображение меча и флага святого Георгия со словами "Убей мерзких мусульман"".

Авторы письма также задаются вопросом, почему женщины — мусульманки носят паранджи, а затем заявляют: "Теперь мы будем совершать кислотные атаки на всех, кто носит забавные черные маски".

The Guardian отмечает, что резкий рост исламофобских настроений в Великобритании произошел после терактов в Вестминстере, Манчестере и Лондоне.