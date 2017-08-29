В Крыму из-за Курбан-байрама появился дополнительный выходной

Мусульмане во время праздника Курбан-Байрам в Севастопольской соборной мечети. Архивное фото

Мусульмане во время праздника Курбан-Байрам в Севастопольской соборной мечети. Архивное фото

МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Глава Республики Крым Сергей Аксенов в связи с празднованием Курбан-Байрама подписал указ об объявлении дополнительного выходного дня, сообщает сайт правительства Крыма.

Хотя главный мусульманский праздник приходится в этом году на 1 сентября, глава Крыма решил сделать нерабочим 4 сентября.

"В настоящее время все национальные и религиозные праздники в Крыму не разделяют, а объединяют крымчан, пропагандируя взаимоуважение и внимательность к конфессиям республики. Именно правительство республики и лично глава Крыма Сергей Аксёнов оказывают необходимое содействие и поддержку в развитии религиозных объединений", — приводятся на сайте слова председателя Государственного комитета по делам межнациональных отношений и депортированных граждан Республики Крым Заура Смирнова.

Вместе с тем, 1 сентября объявлен выходным днем в традиционно мусульманских регионах России — в Татарстане, Чечне, Дагестане и Башкортостане. Соответствующие указы размещены на сайтах правительств республик.

Несмотря на объявление 1 сентября выходным, в Татарстане в этот день все же пройдут праздничные школьные линейки. Сразу после торжественных мероприятий по случаю Курбан-байрама президент Татарстана Рустам Минниханов примет участие в открытии средней общеобразовательной школы № 41.